Les intoxications alimentaires liées à l'ingestion d'aliments contaminés par des bactéries pathogènes peuvent entraîner de sérieuses complications. La salmonellose est la plus répandue en Europe. Plus rare, l'intoxication par E.coli est aussi beaucoup plus dangereuse.

Chef adjointe du service Société

De Sandra Durieux



Publié le 5/04/2022 à 19:48



Toutes deux ont pour point commun d’être des bactéries intestinals. Mais si la Escherichia coli (E.coli en abrégé) – retrouvée dans les pizzas Buitoni en France – est présente naturellement tant chez l’homme que chez l’animal, ce n’est pas le cas de la salmonelle – dans les chocolats Kinder – qui se développe, elle, Exclusivement chez l’animal. Ces deux bactéries presenti toutefois des souches plus virulentes, d’origine animale, qui peuvent causer des intoxications humaines. Commento? Principale per l’ingestion d’aliments contaminés provenant d’animaux infectés, crus ou insuffisamment cuits (viande, œufs) ou encore, pour l’E.coli, par contact direct avec de l’eau contaminée ou des ruminants, chœvs (bœvs ) , moutons) qui peuvent être des porteurs asymptomatiques de souches pathogènes de la bactérie. « La salmonellosa, provocata dalla proliferazione delle salmonelle nel tubo digerente, è la seconda intossicazione alimentare più diffusa in Europa, spiega Eric Muraille, immunologiste à l’ULB.



