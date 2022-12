Samsung Galaxy Z Flip4 è “Prodotto dell’anno 2023” – Samsung Newsroom Italia

Il Galaxy Z Flip4 di Samsung è stato nominato “Miglior prodotto del 2023” dai consumatori in Belgio. Questo smartphone pieghevole diventa immediatamente il primo telefono cellulare a ricevere questo premio. Questo elogio da parte dei consumatori sottolinea il carattere innovativo e user-friendly del Galaxy Z Flip4. I vincitori del concorso potranno esporre il logo desiderato sui propri prodotti per un anno in Belgio.

Il concorso “Prodotto selezionato dell’anno” esiste dal 1987 in Francia e in Belgio da oltre 20 anni. Quasi la metà dei consumatori ritiene che lo slogan “Prodotto votato dell’anno” li aiuti a fare la scelta giusta[1]. La metodologia e la valutazione esclusiva del consumatore come raccomandazione affidabile contribuiscono sicuramente a questo. “I consumatori sono giustamente sempre più esigenti, afferma Katja van Ecke, direttore del supporto internazionale per la società che organizza le operazioni POY. Le innovazioni di prodotto devono guadagnarsi la loro fiducia sulla base di criteri oggettivi e seri. In questa competizione, il ruolo del consumatore stesso è decisivo. Un grande vantaggio di cui i vincitori possono approfittare con orgoglio”.

I prodotti vincitori si basano su applicazioni di marchi che presentano prodotti innovativi (meno di 24 mesi sul mercato). I consumatori valutano i prodotti candidati attraverso una ricerca indipendente di Nielsen e forniscono un feedback dopo il test del prodotto. Valutano i prodotti in base alla loro innovatività, attrattività e intenzione di acquisto. Prodotto testato in situazioni di consumo reale per la precisione. Questo test è realizzato da treetz e incorporato in uno studio di un istituto di ricerca indipendente Nielsen.

Il primo per un marchio di smartphone

Negli ultimi anni, molti prodotti hanno vinto il titolo di “Prodotto selezionato dell’anno”. Si tratta principalmente di prodotti di consumo (FMCG); Si tratta di prodotti a rotazione rapida, cibo, manutenzione della casa, bevande o cosmetici. Per la prima volta quest’anno, anche uno smartphone ha vinto questo premio, il Galaxy Z Flip4 di Samsung.

I vincitori si differenziano per il modo in cui i loro prodotti soddisfano le aspettative e le esigenze dei consumatori. Queste aspettative sono in continua evoluzione e le innovazioni dovrebbero anticiparle. Durante tutto l’anno, i vincitori potranno utilizzare il famoso logo rosso in tutte le loro pubblicità, sulle confezioni e, naturalmente, in negozio.

Katya van Ecke: “Questo logo svolge un ruolo importante come segno di innovazione. È riconoscibile e aiuta i consumatori a fare la scelta giusta tra un numero crescente di prodotti. Secondo un recente sondaggio tra i consumatori, 1 consumatore su 2 preferisce acquistare un prodotto con il logo. “

Galaxy Z Flip 4 consente esperienze straordinarie

Con il suo design compatto e pieghevole, il Galaxy Z Flip 4 consente esperienze eccezionali. Puoi scattare foto e video da tutte le angolazioni possibili e passare dalla modalità “palmare” alla modalità “vivavoce”. Molte funzioni, come chiamate, messaggi di testo e persino lo sblocco dell’auto, sono disponibili senza dover sbloccare il telefono.

Con la sua cerniera più sottile, i bordi più dritti, il vetro opaco a contrasto sul retro e la struttura in metallo lucido, questo è il design più avanzato di Samsung. Sia sulla schermata di copertina che sulla schermata principale, puoi personalizzare completamente il tuo Z Flip 4 dentro e fuori con i temi Galaxy. Pertanto, puoi personalizzare il tuo pieghevole aggiungendo caratteri, icone e stili scelti da te. Puoi anche creare la tua schermata di copertina con nuovi orologi e diversi tipi di sfondi, come foto, GIF e persino video.

“Stiamo offrendo un’esperienza mobile senza precedenti con il Galaxy Z Flip 4. Questo è un riconoscimento per il nome “Prodotto selezionato dell’anno” Soprattutto la soddisfazione degli utenti interpellati conferma che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, spiega Davy Munz, Direttore del Mobile Marketing di Samsung Belgio. L’interesse per i prodotti pieghevoli continua a crescere. Abbiamo portato con successo questa categoria da un’idea radicale a dispositivi di consumo amati da milioni di persone in tutto il mondo. »

Per ulteriori informazioni sul prodotto votato dell’anno: https://www.poybelgium.com/le-concept/la-methodologie/

Per ulteriori informazioni sul Galaxy Z Flip 4: https://www.samsung.com/global/galaxy/

Intorno a“Prodotto selezionato dell’anno”

“Prodotto selezionato dell’anno”, fondato nel 1987 in Francia e da oltre 20 anni in Belgio. Dalla primavera del 2016, l’organizzazione è gestita da Bruxelles, sede dell’organizzazione presente in più di 40 paesi. Rappresenta l’opinione di centinaia di milioni di consumatori in tutto il mondo, il che gli consente di raccogliere una grande quantità di informazioni sull’innovazione e sui consumi in base al paese e alla cultura.

1 Studio Shopmium con 1.800 consumatori belgi, ottobre 2022.