Cosa succede quando accetti un cookie

Accettare tutti i cookie senza pensarci è meno dannoso di quanto sembri.

Accedi a un sito, guarda un popup apparire dal nulla, fai clic su Accetta tutti i cookie senza pensarci due volte. Se questa scena fa scattare ricordi per te, niente di sorprendente. Altrimenti, le congratulazioni sono d’obbligo.

Cos’è un biscotto?

Salta l’eterno scherzo della torta. Questi cookie sono piccoli file che possono essere installati su qualsiasi supporto connesso al mondo digitale (smartphone, computer, tablet, ecc.). Per usare la definizione Garante per la protezione dei dati personali : “I cookie possono essere utilizzati per raccogliere o memorizzare informazioni su come ti comporti su Internet (sito) e/o sul tuo dispositivo. La “lettura” di questi cookie consente ai siti Web impostati di recuperare le informazioni ivi memorizzate..

Come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), ogni sito Web è tenuto a offrire l’installazione di cookie per il consenso degli utenti di Internet e per chiarirne le finalità. Solo poche eccezioni. In cima all’elenco ci sono i cookie che contengono il tuo carrello o quelli che garantiscono la sicurezza di un’app bancaria.

Secondo il sito web di Regolamento generale sulla protezione dei datiEsistono tre criteri per classificare i cookie: scopo previsto, origine e “aspettativa di vita”. Ogni criterio stesso include diverse sottocategorie. Il cookie, quindi, può essere interno al sito (origine), utilizzato per garantirne il corretto funzionamento (finalità) e scomparire con la chiusura del browser (durata). Tuttavia, questo significa anche che il cookie può appartenere a una terza parte (l’origine), monitorare l’attività online di un utente per comunicare le sue abitudini agli inserzionisti (lo scopo) e rimanere attivo fino a quando non lo decidi – anche fare lavoretti (durata).

Essere consapevoli…

Pertanto, i cookie sono intrinsecamente collegati ai siti web. Nel bene e nel male, per fornirci un'”esperienza personalizzata”. Tuttavia, questa capacità di adattamento al visitatore dipende da un intero insieme di dati. Numero di visite, durata delle sessioni, cose richieste… ma anche cronologia di navigazione, posizione geografica e altri dati personali. Naturalmente, i cookie non sono il male assoluto e possono essere utili nella nostra ricerca di un prodotto specifico. La verità è che, in poche parole, non è mai facile accettare che i tuoi dati vengano raccolti.

Un modo semplice per ridurre il rischio è rifiutare tutti i cookie offerti. Molti siti hanno anche semplificato il compito degli utenti di Internet e offerto la possibilità di rifiutare tutto con un clic. D’altra parte, altri hanno scelto l’opzione opposta e hanno costretto il loro pubblico a rifiutare i cookie uno per uno. Infine, l’ultima parte dell’irriducibile preferisce mettere i propri utenti di fronte a un dilemma: accettare i cookie per accedere al sito, oppure sottoscrivere un abbonamento per poterli rifiutare.

… e riprendi il controllo

Tuttavia, non farti prendere dal panico se tendi ad accettare i termini senza pensarci due volte. Ti ricordiamo che i cookie vengono memorizzati sul tuo computer (o smartphone, ecc.). In altre parole, può essere smaltito in qualsiasi momento. La maggior parte dei browser spiega cosa fare quando richiesto.

per me Alla fine, i cookie invasivi potrebbero essere spariti. Gli utenti di Internet stanno diventando più attenti ai propri dati personali e alcune modifiche sono già state apportate. Apple, ad esempio, ha richiesto agli sviluppatori di app iOS di richiedere il consenso degli utenti per monitorare le loro attività online. secondo kokipotGoogle vuole andare ancora oltre e rimuovere i cookie di terze parti dal suo browser, Chrome, entro il 2024. Infine, c’è un’altra possibilità: scegliere un browser più sicuro. Brave, ad esempio, intende lasciare la scelta ai suoi utenti Blocca o non blocca tutte le notifiche Consenso ai cookie. Adesso la scelta è tua…

