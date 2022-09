Salute. Tre casi di scabbia sono stati rilevati in una casa di cura a Cherbourg

Premi Canale guarda le mie notizie

Segui questi media

3 casi di scabbia sono stati rilevati nelle ultime settimane presso l’EHPAD du Gros-Hêtre di Cherbourg (Manica) (© Wikimedia commons)

Per diverse settimane lo è statoCasa di cura Gros Heaterper me Cherbourg Octville (Canale), devi incontrare a malattia altamente contagiosa : la tempesta. Quindi i visitatori sono invitati a rispettare determinate procedure.

“Ci è stato chiesto di indossare una camicetta, Charlotte, un paio di guanti…”, spiega un parente di un residente. Quindi la situazione è “sotto controllo”Dice la gestione dell’Ehpad.

Casi posti in isolamento

lato numeri“era lìn Casi di scabbia nell’unità Escapade du Gros-Hêtreche è stato posto in isolamento Altri due la scorsa settimana In una seconda unità che è stata isolata a sua volta”, maggiori dettagli sulla Octavill Nursing Home.

La fondazione afferma che se il termine scabbia è spesso associato a una mancanza di igiene e può sembrare spaventoso:

“Questa situazione non è eccezionale ed è ben curata dai team che ci sono abituati. Il prurito è facilmente curabile con la terapia orale e al dispositivo viene applicato un protocollo”. EHPAD di Cherbourg

Il“OMS (OMS) afferma inoltre che si tratta di una malattia comune che può essere trovata in tutto il mondo. Colpisce quasi 300 milioni di persone ogni anno.

Questa malattia della pelle è causata da a parassita il suo nome SarcottoPuò essere altamente contagioso.

Il trattamento dell’abuso di sostanze deve quindi essere messo in atto rapidamente.Devono essere curati anche i contatti della persona infetta. Anche l’ambiente deve essere disinfettato.

Video: Attualmente in Actu

Biancheria da letto, divano, seggiolini auto, biancheria, ciabatte… devono poi essere disinfettati per evitare possibili ricontaminazioni.Non. Il trattamento tempestivo degli individui infetti può limitare la trasmissione del parassita. Gesti e azioni eseguiti anche dallo staff di Ehpad.

Questo articolo ti è stato utile? Nota che puoi seguire La Presse de la Manche nella sezione “Le mie notizie”. Con un clic, dopo la registrazione, troverai tutte le novità delle tue città e dei tuoi marchi preferiti.