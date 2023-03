Scopri gli argomenti degli esami specialistici e poni le tue domande a tre insegnanti di SVT, Fisica e Chimica e SES

“Dopo di che, non farò più niente.”

Chiara, 17 anni (al centro), è sollevata alla fine dell’esame di economia e scienze sociali specialistiche, pensa di aver superato bene l’esame ma teme l’esame in programma il giorno dopo. Al Lycée Victor Louis di Tallinn. UGO AMEZ per “Il mondo”

Per Chiara e Hana, 17 e 18 anni, è un sollievo. “È stato facile”Hanno accettato di dire alla fine del loro test di scienze economiche e sociali, che hanno terminato molto presto.

Hanno discusso dell’impegno, l’argomento che hanno imparato di più da quando è stato affrontato all’inizio dell’anno. “Ci abbiamo dedicato molto tempo e poi ho accelerato, finendo gli ultimi capitoli di SES più velocemente.”dice Chiara, che ha completato i suoi programmi di specializzazione appena una settimana fa. Per questa studentessa delle superiori e per i compagni di classe intorno a lei, questi esami segnano la fine di sei mesi “Orribile”. “È troppo breve per essere pronto a marzo, spiega l’adolescente. Il ritmo è insopportabile, non sarei durato un altro mese così. »

Oltre a lei, Hana A “Dopo di che, non farò più niente.”Prima di ridere di nuovo: “No, continuerò a venire, so che è importante andare avanti.” Ma lei lo conferma: né l’esame di filosofia né il grande esame orale di fine anno le danno fastidio. “Sono andato ai simulatori di maturità online, ho guardato quanto mi serviva per ottenerlo e la filosofia conta poco! Con un controllo costante, passa anche se ho 6 in specifica e 14 nell’esame orale »spiega con un’espressione dubbiosa.

Intanto la prova di domani resta la prova di storia, geografia, geopolitica e scienze politiche per i miei due studenti delle superiori. Hanno esaminato gli argomenti di oggi in questa disciplina e credono di sapere che gli argomenti di domani saranno gli stessi “Più difficile da bilanciare in SES”. Domani saranno lacrime.Antisibi Chiara. READ Educazione sanitaria su disabilità e dipendenza da Drake / Ars Occitanie

Elia Bommers (Purdue, corrispondente speciale)