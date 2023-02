Immagini di inverni secchi in Europa

Nelle foto, nelle foto – L’Europa meridionale, in particolare Francia e Italia, soffrirà di un’allarmante siccità all’inizio del 2023, lasciando il posto a immagini dolorose.

Jane Senchal

pubblicato Il 25/02/2023 alle 12:53 aggiornare Il 25/02/2023 alle 12:53

Questo contenuto non è accessibile. Il Lago di Garda in Italia e il fiume Iseul a Flassants-sur-Isole e Le lac Broc in Francia. Francia Agenzia di stampa

Dopo Storica siccità la scorsa estate et al Nuovo record senza pioggia questo invernoE la Francia ei suoi vicini non sono alla fine dei loro guai. Dall’inizio dell’anno si sono osservate improvvise siccità nell’Europa meridionale durante questo periodo: fiumi e laghi si sono prosciugati in Francia; Canali di Venezia, a fronte di una marea straordinaria, svuotata; Anche il Nord Italia è particolarmente colpito.

Questo sabato, 25 febbraio, Emmanuel Macron ha chiesto la creazione diPiano di sobrietà sull’acquasul modello della sobrietà energetica.

Le province della Francia meridionale sono state particolarmente colpite dalla siccità

Pirenei Orientali È in allerta per la siccità da giugno senza interruzioni. fiume più lungo del dipartimento, Tateuna delle prime vittime.

In questa immagine scattata il 23 febbraio 2023, è possibile vedere l’abbassamento del livello dell’acqua della diga di Finca. Oltre a rappresentare questa siccità, il fiume è diventato anche un simbolo della lotta all’acqua: questa settimana il Tribunale amministrativo ha deciso di ordinare la riduzione di un quarto della tassa contadina sul fiume, per paura di vederla scomparire.

Questo contenuto non è accessibile. La diga della finca sul fiume Tet, Pirenei Orientali, il 23 febbraio 2023. Raymond Roig/AFP

sempre nella provincia dei Pirenei Orientali, Fiume per me Completamente asciutto. Le misure per limitare l’uso sono state messe in atto nel giugno 2022 e rimarranno sicuramente fino alla fine di febbraio. Il periodo di irrigazione a maggio è minacciato. Questa foto scattata il 23 febbraio 2023 mostra il bacino prosciugato del fiume Agly, alla periferia di Estagel.

Questo contenuto non è accessibile. Fiume per me. Raymond Roig/AFP

500 km, sezione Alpi Marittime È anche una vittima della disidratazione. In questa immagine, un uomo è in piedi lago ruscello artificialevicino a Nizza.

Questo contenuto non è accessibile. Lago Ruscello. Eric Gillard/Reuters

tra i Pirenei Orientali e le Alpi Marittime, Sezione Var Colpiti anche: vicino a Saint-Zacharie, lontano È asciutto da quasi due anni, spiega ad AFP un residente di Saint-Zachary. “A volte ha ricordi che durano dieci giorni, poi scompaiono (…) Non l’avevo mai sperimentato prima, né quelli vecchi».

Questo contenuto non è accessibile. Questa immagine mostra il bacino asciutto del fiume Huveaune, vicino a Saint-Zacharie, nel sud-est della Francia, il 21 febbraio 2023. Nicolas Dukat/AFP

A metà febbraio, secondo Météo France, il deficit di precipitazioni del Var era del 37%. Dei 621 mm di pioggia cumulativi previsti da settembre a marzo, corrispondenti al periodo di ricarica delle acque sotterranee, finora ne sono caduti solo 327 mm, di cui appena 4 mm a febbraio.

Questo contenuto non è accessibile. Questa immagine mostra il bacino completamente asciutto del fiume Essole a Flassans-sur-Issole, nella provincia del Var, il 21 febbraio 2023. Nicolas Dukat/AFP

Dall’altra parte del Mediterraneo, a corsoil livello del Lago Tula È anche diminuito bruscamente, come evidenziato da questa immagine scattata il 24 febbraio.

Questo contenuto non è accessibile. Lago Tula in Corsica. PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Nord Italia essiccato

Niente neve sulle cime delle montagne, sei settimane senza pioggia e temperature miti hanno svuotato i laghi del nord Italia. Soprattutto il Lago di Garda. L’isola, che in passato era accessibile solo in barca, sta svelando le sue viscere e ora è raggiungibile a piedi, come si può vedere nell’immagine qui sotto scattata il 21 febbraio 2023.

Questo contenuto non è accessibile. L’immagine di un drone mostra l’isola di San Biagio colpita dalla siccità nel Lago di Garda, vicino al Lido di Manerba, Italia, 21 febbraio 2023. Alex Fraser/Reuters

Fiume Po Secca anche, come testimonia il Ponte della Beca in provincia di Pavia.

Questo contenuto non è accessibile. Una fotografia aerea che mostra il fondo del fiume Po il 21 febbraio 2023. PIERRO CROCHATTI/AFP

A Venezia sono sbarcate le gondole. Per diversi giorni, considera la bassa marea.eccezionale“, colpire Città dei cani, lasciando il posto a un’ondata di fango. Se questo fenomeno è stato molto frequente nei mesi di gennaio e febbraio, questo calo è evidente per la sua durata. Tuttavia, non ha nulla a che fare con l’attuale siccità.

