Scienze. Le balene grigie nell’Oceano Pacifico sono diminuite di dimensioni del 13%.

Secondo un recente studio che fornisce nuove informazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici sui mammiferi marini, le balene grigie del Pacifico hanno visto le loro dimensioni ridursi del 13% in due decenni. In effetti, lo studio ha dimostrato una correlazione tra questa diminuzione delle dimensioni e il disturbo della circolazione oceanica.

I ricercatori hanno analizzato le riprese dei droni tra il 2016 e il 2022 di 130 balene grigie del Pacifico con età stimata o nota e hanno riscontrato una riduzione media del 13% nelle dimensioni degli adulti. Soprattutto per gli individui nati nel 2000 e nel 2020 si registra un calo di 1,65 metri rispetto agli individui la cui altezza è di circa 13 metri. Per questo studio, recentemente pubblicato sulla rivista Global Change Biology, i ricercatori si sono concentrati su un piccolo gruppo di circa 200 balene grigie dell’Oceano Pacifico nordorientale.

Secondo i ricercatori, questa diminuzione delle dimensioni potrebbe avere un impatto significativo sulla capacità di queste balene di riprodursi e sopravvivere, e potrebbe anche influenzare i loro sistemi di alimentazione.

Si noti che nelle acque della Nuova Caledonia si trovano le megattere, una specie leggermente più piccola di balena grigia.

considerato come “Guardiani dell’ecosistemaQuesti cetacei rimangono vicino alla costa e si nutrono in acque meno profonde e calde rispetto ad altri gruppi di balene grigie.

Studi precedenti avevano dimostrato che questo gruppo di balene, che sono più piccole e sottili, sono in condizioni peggiori rispetto ad altri. “Ora sappiamo che i loro corpi si sono rimpiccioliti negli ultimi 20-40 anni e questo potrebbe essere un primo segnale che la popolazione è a rischio di declino.“, spiega Kevin Perlich, coautore dello studio.

Il restringimento è più pronunciato nelle femmine, che storicamente erano più grandi dei maschi, e ora hanno le stesse dimensioni. O, “La taglia è necessaria per gli animali”, sottolinea Enrico Perrotta, ricercatore e autore principale dello studio. “Influisce sul loro comportamento, sulle funzioni fisiologiche e sul ciclo di vita e ha effetti a cascata sugli animali e sulle popolazioni di cui fanno parte”.Spiega che la riproduzione è particolarmente compromessa, poiché i piccoli più piccoli possono avere minori possibilità di sopravvivenza.

Ancora più importante, lo studio ha dimostrato una correlazione tra questa diminuzione delle dimensioni e l’interruzione della circolazione oceanica causata dai cambiamenti climatici, in particolare dalle correnti che consentono la crescita del plancton, il cibo delle balene.