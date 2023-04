Salute mentale: come distinguiamo tra ansia grave e semplice stress?

Questa è la domanda che infastidisce i netizen… Come distinguere tra ansia e semplice tensione (salute mentale)

La salute mentale dei francesi è sempre più preoccupante… Sorge la domanda, come si può distinguere tra grande ansia e stress minore? MCE TV ti dice tutto dalla A alla Z.

Salute mentale: motivo di preoccupazione

Ora salute mentale I francesi sono molto fragili. Entra qui Stanchezza, stress e ansiaPossono emergere fatti di depressione. Uno studio condotto da IPSOS ha rivelato che quasi l’80% dei cittadini soffre di un problema legato alla salute mentale.

Inoltre, non hanno nemmeno il coraggio di farlo Non consultare il restringimento. Sappi che c’è una differenza tra stress e ansia. Quindi è molto importante differenziarli per capire meglio come prenderli Assistenza sanitaria mentale.

Pablo Vannabel, direttore clinico della salute mentale, ha detto di più! Ha anche dato consigli ai nostri colleghi di Stylist UK: “Lo stress è la risposta naturale del corpo a una sfida. »

“Possiamo cominciare Senti i sintomi fisici prima stress. Come un cuore che batte forte o mani sudate. Ma spiega questa preoccupazione È una reazione allo stress.

“Se l’ansia e il panico che provi in ​​una situazione sono insoliti ed eccessivi rispetto a tutte le reazioni delle persone intorno a te. Quindi è ansia, non stress”.“.

Conosci le principali differenze tra ansia e depressione? Pablo Vannabel, Clinical for Mental Health, spiega queste comuni condizioni di salute mentale. 👇 https://t.co/AI1VSyadpS pic.twitter.com/Tzw7yrzHmB – BupaUK 21 aprile 2021

Grande differenza tra stress e ansia

La domanda sorge spontanea, quali sono le forme di ansia? Conosciuto Che ce ne sono molti. Il Ministero della Salute del Quebec ne ha segnalati quattro. In primo luogo, ci sono le fobie e poi l’ansia sociale (salute mentale).

Ma anche ansia nella sua forma aggregata e disturbo di panico. Parliamo di fobie! Lei Suscita una grande paura. Quindi la persona che si sente Questo tipo di sensazione Fa di tutto per evitare situazioni.

Una persona che soffre di ansia sociale (salute mentale), tuttavia, farà tutto il possibile per evitare di essere vista davanti a tutti. Così eviterai di essere beccato davanti all’imputato. l’obiettivo Evita il giudizio degli altri. Ma lo sono anche tutte le critiche che gli vengono rivolte.

Come capisci, l’ansia si manifesta in modi diversi. Inoltre, l’assicurazione sanitaria parla di affaticamento e disturbi del sonno (salute mentale). Ma anche mal di testa. E anche vertigini.

Per non parlare della frequenza cardiaca accelerata. Poi Fonte. Per non parlare della sensazione di soffocamento. O anche tutti i disturbi della concentrazione.

Pablo Vannabel spiega che A Un accumulo di stress può portare all’ansia Soprattutto se hai attraversato una situazione molto stressante o traumatica quando eri più giovane“.

Ecco perché è molto importante comunicare per prendersi cura di loro il prima possibile. Perché spesso i disturbi d’ansia vanno male e questo può succedere diventano disturbi depressivi.

Non esitare a parlarne con un membro del tuo entourage o con qualcuno di cui ti fidi.