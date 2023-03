Un uragano solare di 120.000 km lancia nello spazio una nuvola di plasma

Particolarmente attivo in questo momento, il Sole ci ha appena regalato un grande spettacolo sotto forma di uragano solare. L’evento è stato fotografato il 18 marzo dal Solar Dynamics Observatory (SOD).Osservatorio sulla Dinamica Solare, SDO). Questo satellite della NASA che è in orbita geostazionaria dal 2010 monitora costantemente il sole per monitorare la sua attività e aiutare gli scienziati a comprendere meglio il suo impatto sul nostro pianeta.

Uragano di dimensioni eccezionali

L’uragano solare sperimentato da SDO si è verificato al polo nord del sole. È di dimensioni eccezionali. Il plasma in ebollizione è salito a un’altitudine di circa 120.000 km sotto l’influenza della carica magnetica prima di dissiparsi nell’atmosfera solare come una nuvola di gas.

Scienziati di astronomia ha incontrato l’ufficio Attualmente conta sei macchie solari, la più grande delle quali può generare eruzioni ed espulsioni di plasma. Ci sono anche due buchi coronali nell’atmosfera superiore del Sole attraverso i quali fuoriesce il vento solare che può causare tempeste geomagnetiche di moderata intensità sulla Terra.