salute. La tua musica preferita può ridurre il tuo dolore fisico?

“Confermiamo che sotto l’influenza della musica, un processo neurofisiologico blocca i segnali del dolore.” Può arrivare fino a causare in alcune persone la pelle d’oca, che “può apparire come formicolio o brividi”.

Per trovare la musica più efficace per calmare il dolore, questi scienziati hanno sottoposto dei volontari a “stimoli termici moderatamente dolorosi all’interno dell’avambraccio, provocando una sensazione simile a quella di una tazza di tè caldo posta sulla pelle”.

Altri tipi di dolore sono allo studio

I ricercatori pongono ancora due limiti al loro lavoro. Niente dice che la musica sconosciuta ma rilassante ascoltata ripetutamente in sessioni di più di sette minuti non possa avere lo stesso effetto. Punto per evitarlo.

Dovremo anche esaminare il pannello del dolore in modo più ampio. Per vedere se “l’ascolto della musica preferita è efficace anche per altri stimoli dolorosi non termici, come la stimolazione meccanica o il dolore cronico”.