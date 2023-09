Salute dei bambini: potenziali rischi di semaglutide nei bambini e negli adolescenti

“Conseguenze indesiderate degli agonisti del recettore GPL-1 nei bambini e negli adolescenti”

Si tratta di un vero e proprio “appello all’azione” basato sulle ultime prove dei potenti effetti di questi farmaci, simili nei bambini e negli adolescenti. Questo avvertimento arriva in un momento in cui l’epidemia di obesità infantile e la sua principale comorbilità, il diabete di tipo 2, sono in aumento. Sebbene il team non respinga completamente l’uso di questi farmaci nei giovani, indica che è opportuno utilizzare questo nuovo trattamento. Una classe di farmaci che potrebbe portare benefici ai bambini e ai giovani affetti da obesità patologica e diabete di tipo 2, sollevando ironicamente preoccupazioni sul successo senza precedenti di questi farmaci in queste fasce di età.

Attenzione all’uso eccessivo e improprio: “La nostra preoccupazione principale è lo squilibrio e l’eccessiva riduzione delle calorie o dell’energia associati a questi farmaci dimagranti. I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di energia e di una quantità adeguata di calorie non solo per l’attività fisica, ma anche per la crescita e lo sviluppo.

Il rischio di abuso è particolarmente vero nei pazienti giovani con diagnosi di disturbi alimentari e nei bambini e adolescenti che partecipano a sport agonistici come il wrestling, le arti marziali, la ginnastica o altri.

Equilibrio tra consumo energetico (cibo) e dispendio energetico (relativo all’attività e all’esercizio fisico) influisce notevolmente sullo sviluppo e sulla salute del bambino nel corso della sua vita e qualsiasi cambiamento in questo equilibrio può influire negativamente sulla salute più avanti nella vita. Ad esempio, livelli ottimali di dieta ed esercizio fisico aumentano la mineralizzazione ossea durante l’infanzia, un periodo critico di crescita e sviluppo, riducendo il rischio di osteoporosi e fratture ossee più avanti nella vita.

Rapporto beneficio/rischio L’uso a lungo termine nei giovani dovrebbe essere attentamente valutato, aggiunge l’altro autore principale, Jan D. Hirsch, preside della Scuola di Farmacia dell’UCLA. “Con il ruolo importante svolto dai social media, i giovani sono esposti alla cultura della dieta e alla dittatura dell’immagine corporea che può essere malsana.

“L’assunzione di questi farmaci senza controllo medico può causare a questi giovani una serie di problemi di salute ed emotivi”.

Man mano che questi farmaci diventano più efficaci e popolari, le aziende farmaceutiche stanno rapidamente sviluppando nuove forme orali che, secondo i ricercatori, potrebbero incoraggiarne l’abuso.

“È ragionevole supporre che man mano che questi farmaci diventeranno più accessibili, sempre più bambini e adolescenti li useranno senza supervisione. Poiché i tassi di disturbi di salute mentale, compresi i disturbi alimentari (EDB), continuano ad aumentare, gli operatori sanitari devono intervenire nei casi di uso inappropriato .” per questi farmaci.

Alcuni suggerimenti avanzati dai ricercatori a favore di un uso più appropriato di questi farmaci nei giovani: