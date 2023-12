I funzionari eletti scrivono al ministro della Sanità per avvertire sulla situazione finanziaria dell’ospedale di Dax

Il presidente del consiglio distrettuale delle Landes, Xavier Fortinon, il deputato Boris Vallaud e i senatori Monique Le Pen e Eric Guerroche hanno scritto al ministro della Salute, Aurélien Rousseau, per informarlo sulla situazione di bilancio del Centro ospedaliero di Dax-Côte d’Argent . In questa lettera dell’8 dicembre 2023, i funzionari socialisti eletti parlano “Rischi finanziari molto grandi“E evocare”Si tratta di una situazione che solleva serie preoccupazioni sulla sostenibilità di questa istituzione pubblica “

La sopravvivenza dell’ospedale non è in pericolo

IL Deficit atteso Per l’anno 2023, ad oggi e secondo i numeri comunicati dalla direzione del Centro Ospedaliero Dax, in 28 milioni di euro. La previsione per dicembre 2022 era di 23 milioni di euro.

È preoccupante ma “cioèNon c’è rischio che il Dax Hospital non esista più il 1° gennaio 2024 “Reazione della direzione dell’ospedale. Stessa storia da parte della CGT: “È preoccupante, ma non al punto di vedere l’ospedale chiuso “È quanto afferma la sua segretaria generale, Geraldine Madonari. Il sindacato del Distretto delle Landes chiede un intervento finanziario da parte delle autorità pubbliche attraverso l’Agenzia sanitaria regionale ARS. È l’autorità di vigilanza dell’istituzione.

Perché questo deficit?

Il Dax Hospital deve affrontare un continuo aumento dei suoi costi Nel giro di due anni la spesa energetica è passata da 1,4 milioni di euro a 3,5 milioni e mezzo Anche se l’anno non è ancora finito. Inoltre, l’inflazione ha causato un aumento della dotazione tariffaria esistente.

Allo stesso tempo, il costo dello stipendio I costi del personale sono aumentati. Il Dakua Hospital Center sta affrontando un crescente assenteismo a causa della crisi sanitaria, mentre in due anni sono state assunte circa un centinaio di persone.

Quali misure sono necessarie per ridurre il deficit?

Dall’inizio del prossimo anno si svolgerà un lavoro approfondito con i rappresentanti delle varie autorità presso l’ospedale di Dax. Ma già lo dichiara la direzione dell’istituto Sospensione degli investimenti. “Non costruiamo più e non compriamo più attrezzature“Riassumere.

Tuttavia, i lavori di terapia intensiva, radioterapia e ricostruzione d’emergenza dovrebbero essere portati avanti fino alla fine. Si continuerà a sostituire le attrezzature difettose e a svolgere i lavori necessari per il funzionamento dell’ospedale, rassicurando la direzione dell’ospedale.