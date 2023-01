Negozi Intermarche a Bruxelles in sciopero, il bilinguismo fonte di tensione

Il consiglio di conciliazione è in programma mercoledì alle 14.

ilIl sindacato CNE ha annunciato in un comunicato stampa che cinque negozi “Intermarché by Mestdagh” a Bruxelles sono in sciopero da mercoledì mattina. Questi sono i negozi di Uccle, Forest, Schaerbeek, Molenbeek e Jette.







Oltre al malcontento causato dall’acquisizione di un gruppo di supermercati da parte del marchio francese Intermarché, che ha trasformato i negozi integrati in un modello di franchising, il tempo di fermo è spiegato da una realtà sul terreno specifica dei supermercati di Bruxelles. Secondo l’Unione cristiana.

“Intermarché è un’azienda francese e non vuole investire automaticamente in un negozio bilingue di Bruxelles e in un paio di negozi di lingua olandese. Conseguenze: i lavoratori sono tenuti a stampare e incollare etichette su ogni prodotto del marchio Intermarché, individualmente e in un’organizzazione del lavoro caotica”, denuncia il CNE.



Secondo il sindacato cristiano, la direzione ha anche deciso “senza consultazione” di utilizzare lavoratori di un’azienda esterna, “senza formazione e su base temporanea, mentre tale lavoro rimarrà ripetitivo finché non ci saranno altre soluzioni”.

L’ufficio di conciliazione dovrebbe essere mercoledì alle 14 per affrontare questi vari punti, osserva il NEC.