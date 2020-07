Salerno. In fiamme le sterpaglie in uno spiazzale in via San Leonardo, di fronte l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

Disagio per gli automobilisti che transitavano sul tratto stradale a causa del fumo causato dall’incendio delle sterpaglie sugli argini del dosso che costeggia la strada.

È probabile che a causare l’incendi sia stato un incauto automobilista che ha gettato dal finestrino il mozzicone acceso di una sigaretta.