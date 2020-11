La Polizia ha arrestato un giovane polacco per l’evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per furto, ricettazione e danneggiamento.

Il giovane di ventotto anni ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, specie per furti ai danni di esercizi commerciali. Infatti era stato affidato a una Comunità di recupero, ma dopo un breve periodo di soggiorno, si è ieri arbitrariamente allontanato da lì. Gli agenti della sezione Volanti, ricevuta la segnalazione di evasione, lo hanno immediatamente ricercato. L’uomo è stato rintracciato poco dopo presso il suo domicilio e n’è stato disposto il trasferimento in carcere.