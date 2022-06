Saint-Ouen: uno studente italiano di 24 anni è stato aggredito da un autista in fuga

Non sappiamo ancora molto dell’autista che ha accoltellato a morte un pedone intorno alle 22:40 di martedì 7 giugno. Uno studente italiano di 24 anni stava attraversando un sentiero custodito in rue Albert-Dahlenne a Seine-Saint-Denis. È stato duramente picchiato da un veicolo Lanciato ad alta velocità, risaliva la pista. Fu sbalzato per diversi metri.