Sacerdote italiano sospeso per caso di abusi sessuali

Lo ha annunciato mons. Pascal Windsor, arcivescovo di Poitiers Sospensione del sacerdote italiano di Deux-Sèvres ammesso di esistere “Abusi sessuali sui bambini” In Brasile negli anni ’90.

Gabriel-Archangelo Piaggioni, parroco della Parrocchia di Saint-Junien-en-Mellois, “è venuto spontaneamente” Per comunicare con il vescovo Pascal Windsor, ha detto il vescovo in un comunicato stampa diffuso giovedì 8 dicembre. “Non c’è alcuna menzione nel fascicolo dell’arcidiocesi di questa questione o del suo ministero in Brasile”.aggiunge l’arcivescovo “Notificato all’avvocato” di questa confessione. Comunque il prete è italiano e fatti “Impegnati all’estero”Secondo l’arcivescovo, il caso non può essere perseguito in Francia.

“L’importanza di rendere pubbliche tali decisioni”

Padre Gabriel-Archangelo Piaggioni è sospeso dal 7 dicembre. “Esclusi da ogni pubblico ministero” e l’ingresso è vietato “Connettersi con i ragazzi”. Il vescovo Windsor afferma di non essere a conoscenza di alcun atto di aggressione contro di lui in Francia.

“Misuro l’importanza di prendere tali decisioni in pubblico per proteggere soprattutto le persone colpite”, Aggiunge. Invita coloro che dubitano delle azioni di questo sacerdote a parlare “Ufficiali competenti”, Contatta se stesso o scrivi all’indirizzo email aperto Conferenza Episcopale di Francia (1)