SAGESSE : Des force differenti chez les femmes et chez les hommes

Les femmes et les hommes ont des force différentes en matière de sagesse,

probablement liees à des facteurs socioculturels et biologiques.

L’étude a suivi ainsi 659 partecipanti âgés de 27 à 103 ans, évalués pour ce trait, à l’aide de l’échelle de sagesse de San Diego (SD-WISE) et l’échelle de sagesse tridimensionnelle (3D-WS). Le SD-WISE-24 est une échelle en 24 items liés à 6 composantes bien définies de la sagesse :

comportements prosociaux (empathie et compassion), regolazione emotionnelle, autoreflessione, accettazione dell’incertezza e della diversità delle prospettive, spirito di decisione, et consiglio sociale.

L’échelle 3D-WS Continent 39 items couvrant 3 Dimensions de la sagesse : cognitive, affettive et réflexive.

L’analyse constate qu’en général :

les femmes obtiennent de meilleurs scores sur la compassion et à l’autoréflexion ;

les hommes sur la cognition et la régulation émotionnelle ;

il punteggio totale 3-D-WS est en général plus élevé chez les femmes que chez les hommes ;

chez les femmes comme chez les hommes, la sagesse s’avère associée à un plus grand bien-être mental, à l’optimisme et à la résilience et à des niveaux inférieurs de dépression et de solitude.

Le differenze di forme di saggezza tra gli uomini e le donne qui peuvent aussi contribuer à expliquer des différences de bien-être et de santé/maladie mentale, commente l’auteur principal, il dottor Dilip V. Jeste, du Center of Healthy Aging, professeur émérite de psychiatrie et de sciecines de neurosciences l’UC San Diego.

Chaque personne aborde la sagesse différemment et le comprendre permet à chacun de mieux évaluer son bien-être mental : « Avoir una migliore comprensione del saggio e della manière de l’améliorer, avoir des avantages pour la santé. D’autres études ont montré que les niveaux de some composantes de la sagesse comme l’empathie/la compassion et la régulation émotionnelle peuvent être améliorées par des interventi psychosociales et comportementales »concluent les chercheurs.