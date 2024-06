Sabalenka arriva ai quarti, Medvedev affronta De Minaur, gol e risultato

Servizio spensierato per De Minaur, che in questa partita ha approfittato degli errori di Medvedev

Il russo è forte nel servizio e diligente nello scambio. È in vantaggio di -2 in questo primo turno.

Emma Navarro non ha potuto fare nulla contro Aryna Sabalenka che ha servito molto bene e non ha avuto alcun break point per salvarla. Ha vinto 6-2 e 6-3 in un’ora e otto minuti.