26 giocatori invece di 25? Tedesco potrebbe cambiare idea… in favore di un giocatore della lega professionistica – All Football

Questa settimana ci saranno altre due amichevoli (contro Montenegro e Lussemburgo) in cui i Red Devils si alleneranno prima degli Europei. I prossimi giorni dovrebbero portare maggiore chiarezza anche riguardo alla condizione fisica di alcuni.

Primo allenamento per diavoli Rossi La partita è stata giocata senza Jan Vertonghen, Arthur Theat e Youri Tielemans. C’è addirittura la possibilità di vedere uno o più di questi dirigenti saltare la prima partita contro la Slovacchia.

Frankie Verkaterin ha detto domenica che c’erano piani per un viaggio in Germania con 25 giocatori, ma la situazione viene valutata quotidianamente. Se entro la fine della settimana ci saranno ancora dubbi, il 26esimo uomo farà parte del viaggio. In realtà è quel venerdì Domenico Tedesco Dovrà presentare la sua lista definitiva alla UEFA.

Rivale Tilman Mangala

Con il richiamo di Axel Witsel e Maxime De Cuyper, l’allenatore dispone già dei sostituti per Jan Vertonghen e Arthur Thiate. A Turi TielemansLa situazione è diversa. Ha fatto bene al posto di De Bruyne contro l’Inghilterra, ma se quest’ultima fosse in forma, il giocatore dell’Aston Villa non dovrebbe giocare con questo record.









© Notizie fotografiche

Sarà quindi in diretta concorrenza con Uriel Mangala. Questo è il motivo per cui Arne Engels e Mandela Keita, due centrocampisti, si sono uniti temporaneamente al gruppo. Arne Engels ha fatto bene in Bundesliga, ma Keita ha un vantaggio: è già stato con i Red Devils ed è più potente nei duelli.

Keita è pronto ad annullare la sua vacanza

Se un giocatore in più dovesse venire in trasferta, il centrocampista dell’Anversa avrà buone possibilità di essere lì. Questa possibilità aumenterà di giorno in giorno. Perché correre rischi inutili? È chiaro che Keita non avrà problemi a cancellare il suo permesso, anche se non giocherà.

L’esperienza di un torneo importante e le prospettive future con la Nazionale non possono che essere aspetti positivi. Non farebbe male neanche questoAnversa Per il trasporto.

Ma tutto dipenderà dalle condizioni di Tielemans. Piace Jan VertonghenÈ ostacolato da un infortunio alla coscia. Pertanto, il suo sviluppo è relativamente imprevedibile.