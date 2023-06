Evenboul battuto da Ayusu nella cronometro del Tour de Suisse: “Non sono un robot”

Remco Evenepoel commemora Gino Mäder Sabato, Remco Evenepoel commemora Gino Mäder, una fascia nera intorno al bicipite sinistro e l’indice destro puntato verso il cielo di Weinfelden. Vincendo in solitaria una tappa dal formato molto particolare (tempo impiegato a 25 km dal traguardo), il campione del mondo è sembrato diventare l’ambasciatore di un gruppo che non avrebbe potuto sognare un vincitore migliore. “Alla fine ho pensato poco, solo Gino e la sua famiglia, Brabançon, che ha abbracciato a lungo la madre del corridore svizzero, ha commentato. Sono così orgoglioso di onorarlo come ho fatto”.

Nuova prova dell’umanità di un campione per il quale il successo è spesso il miglior segnale di tifo (titolo esperienza europea dedicato a Björg Lambrecht, tappa del Giro di Polonia a Jacobsen…)

Finendo secondo in una cronometro finale vinta da Ayusu domenica (8 secondi meglio), Evenpol ha sicuramente dimostrato nel giorno di chiusura di questo Tour in Svizzera che Remco non si è sintonizzato sui robot. “Alla fine, non è raro che i giocatori mi battano al massimo in un momento difficile come questo.sospeso il corridore da Soudal Quick-Step. Dimostra che sono umano e che non mi basta schierarmi all’inizio della gara e attaccarlo per vincere… non dimenticare che ero davvero malato (Nota del redattore: infezione da COVID-19) Diversi giorni dopo aver rinunciato a Jirou. Il mio primo blocco di allenamento nelle Ardenne non è andato come previsto e ho dovuto accettarlo. Normalmente, in condizioni simili a quelle su cui ho fatto affidamento al Giro d’Italia, dovrei essere in grado di salire la salita che ha segnato il percorso questa volta con una quindicina di secondi più veloce. Sono segni del genere che mi mostrano che non sto ancora bene. Ma per recuperare con una tale preparazione, non posso essere deluso: sono arrivato secondo in una tappa tre volte, sabato ho alzato le braccia e ho chiuso la classifica generale al terzo posto. (Nota dell’editore: 0:45 dal vincitore danese Skjelmose). “

“Il mio programma post-mondo? Ci sono così tante strade aperte.”

Impaziente di ritrovare al più presto la sua famiglia, Evenepoel sembrava aver già rivolto lo sguardo alle sue prospettive future. “Con quello che abbiamo passato questa settimana, penso che tutti desiderino un po’ di tempo per la famiglia. Ma mi piacerebbe davvero fare stage in quota e lavorare in montagna. So che può sembrare strano ma sono uscito da questo calvario molto motivato Provare il National Time giovedì, dove farò del mio meglio per battere Wout, ma anche visti questi giri di montagna lunghi una settimana, voglio fare.

Prove per il programma Brabançon dopo i Mondiali di Glasgow (6 e 11 agosto)? Molte strade si aprono ora.Campione del mondo ha concluso.

Remco Evenepoel, Trionfo del cuore