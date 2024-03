Guerra in Ucraina: Macron ribadisce che potrebbero essere necessarie “operazioni sul terreno”.

“Forse ad un certo punto – non voglio, non prenderò l'iniziativa – sarà necessario condurre operazioni sul terreno, qualunque esse siano, per affrontare le forze russe”, ha detto. Questa intervista è stata realizzata venerdì al suo ritorno da Berlino, dove ha incontrato i leader tedeschi e polacchi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito, in un’intervista pubblicata sabato sera dal quotidiano Le Parisien, che le operazioni di terra condotte dall’Occidente in Ucraina potrebbero essere necessarie “ad un certo punto”.

Le ripetute dichiarazioni di Emmanuel Macron, che non escludevano l'invio di forze di terra in Ucraina, hanno causato il caos tra gli alleati di Parigi, guidati dalla Germania.

Nella sua intervista al quotidiano Le Parisien, il presidente ha escluso qualsiasi disaccordo all'interno della coppia franco-tedesca su questo tema. “Volevo venire in Germania molto rapidamente per non innescare una discussione sulle differenze strategiche che potrebbero esistere: cosa che non è”, spiega.

E continua: “Non c'è stato alcun disaccordo tra me e il Cancelliere. Abbiamo molti punti di vista comuni sugli obiettivi e sulla situazione. È il modo in cui vengono tradotti che differisce”.

“La Germania ha una cultura strategica di estrema cautela e laissez-faire, mantenendo le distanze dall’energia nucleare”, spiega. “Un modello completamente diverso da quello della Francia, che possiede armi nucleari e mantiene e rafforza un esercito professionale”, ha detto ancora.