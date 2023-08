RTL Info – ‘Vomiting video’: l’influencer lussemburghese Dylan Thiery provoca ancora (cattivo) clamore

L’influencer, già in fermento nei mesi scorsi, fa polemica con un video girato in Lussemburgo in cui si presenta come un generoso donatore ai più svantaggiati. Ma molti netizen dicono di dubitare della sua sincerità.

“Non c’è bisogno di andare troppo lontano nel voler aiutare i più svantaggiati. Non molto, ma non dimentichiamoci dei nostri vicini di sotto. Il lussemburghese ha scritto in un post fatto alle reti venerdì scorso, con l’hashtag “#Luxembourg”.

In questo video vediamo l’influencer sorridere in azione Prepara molti hamburger In cucina fotografano ogni passaggio della ricetta. Appare poi per le strade della capitale lussemburghese, distribuendo i suoi hamburger Per persone chiaramente bisognose.

Donazioni accolte con un sorriso dalle persone fotografate dall’influencer Shrek. Un video che avrebbe generato moltissimi messaggi di congratulazioni da parte dei netizen. Sfortunatamente, questi sono molto rari. Tuttavia, puoi leggere questo commento :”grazie a loro !! Les parlents mais ils ne font rien, je prefère faire quelque chose e il filmer plutôt que de ne rien faire et diverser his haine sur les réseaux … heureusement as des gens as lui existent, il a des defauts come tutto il mondo delle sue caratteristiche grossolane .“

“Non vale la pena provare a riavere la tua foto”

Ma la maggior parte dei commenti Al contrario, non sono convinti della verità Dee Dylan Thierry.

“Senza il telefono non lo faresti, quindi trattieniti un attimorimprovera l’utente.

“Questi tipi di video di vomito sono ancora finiti?aggiunge un altro.

“Davvero il genere di cose che tieni per te, davvero non capisci l’uomo“,”Amico, non scherziamo, se hai bisogno di filmarti per mostrare che stai facendo qualcosa, hai un problema. Le persone sicuramente non vogliono essere fotografate con un ragazzo che finge di essere pietoso“Possiamo leggere?

E ci sono anche diverse lettere – spesso con insulti che qui non riproduciamo – che colgono l’occasione per ricordare a Dylan Thiery La sua “negatività” e le pesanti accuse Soggetto:

“Non vale la pena cercare di riavere il tuo vecchio hamburger. Ricordiamo molto bene la storia dei bambini in Madagascar“

“Se sei davvero un’anima filantropica, lo fai e non vai avanti. Quello che stai facendo si chiama provare a ripristinare un’immagine già distorta“…

“Influencer” nell’obiettivo della fotocamera

Dylan Thierry Sicuramente attraversa un periodo difficile. L’influencer, originario di Arlon, che ha trascorso parte della sua vita in Lussemburgo e ora vive a Dubai, è stato accusato nei mesi scorsi di frode e abuso di fiducia in relazione a progetti umanitari.

L’influencer è stato così oggetto di una denuncia che lo accusava di appropriazione indebita di fondi raccolti sotto forma di gattini online con la sua associazione umanitaria.

Se n’è parlato anche durante Un terribile terremoto in TürkiyeDove era sul sito ed è stato filmato.aiutare la popolazione“Ho annunciato.”Non poter essere semplice spettatore di questo orroreMa l’ex candidato al reality show ko lanta È stato accusato da molti netizen di “Rumore sui morti“inclusa l’aggiunta di brani musicali tragici ai suoi video per renderli più drammatici.

il rapper Buba, Partecipa alla lotta contro ciò che chiama “influencer“(Influencer che hanno messo la loro notorietà), preso di mira anche il lussemburghese, con una trasmissione lo scorso aprile sui social”Le registrazioni audio sembrano provenire dal signor Dylan Terry.“, in fase di elaborazione di un piano per estrarre una giovane orfana dal Madagascar e portarla in Europa a pagamento. Il caso ha preso una piega politico-giudiziaria quando due deputati francesi hanno annunciato di aver intrapreso un’azione legale sapendo di “bambina sospetti di tratta”.

Leggi anche: La straordinaria carriera del lussemburghese Dylan Terry.