Roman Abramovich annonce qu’il va vendre son club de Chelsea

In un comunicato, il presidente del club del Chelsea, il milionario russo Roman Abramovich annonce qu’il va vendre son club.

“Je voudrais réagir aux spéculations dans les médias ces derniers jours“, comincia par écrire Abramovich.”Comme je l’ai déjà dit, j’ai toujours pris des décisions dans l’interêt du Club. Dans la situazione attuale, j’ai donc pris la décision de vendre le Club, car je pense que c’est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des Employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club.”

Le proprietaire precise que “la vente du club ne sera pas accélérée mais suivra une procédure régulière” et annonce qu’il ne demandera “aucun remboursement de pret“. Une mesure forte, le club londonien devait 2 miliardi di euro à son proprietaire.”Cela n’a jamais été une question d’affaires ou d’argent pour moi, mais de pure passion pour le jeu et le club. De plus, j’ai chargé mon équipe de créer une fondation caritative ou tous les bénéfices nets de la vente seront reversés“, dit-il encore en ajoutant que”la fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre in Ucraina.”

Una decisione difficile

Proprietario del Chelsea depuis 2003, Roman Abramovich déclare que “cela a été une décision incroyablement difficile à prendre, et cela me fait mal de me séparer du club de cette manière. Cependant, je pense que c’est dans l’intérêt du club.”

“Esprimi il tuo interesse per il visitatore di Stamford Bridge une dernière fois pour vous dire au revoir en personne. Faire partie du Chelsea FC a été le privlège d’une vie et je suis fier de toutes nos réalisations communes. Il Chelsea Football Club e i suoi sostenitori se ne stanno andando dans mon cœur. Merci, Romano“, concludi il comunicato.