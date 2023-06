Roland-Garros: Arina Sabalenka sta citando la sua salute mentale per non andare alla stampa

Il secondo seme ha avuto mercoledì una tesa conversazione con un giornalista ucraino sul suo sostegno al presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato della Russia, che ha condotto una guerra di invasione in Ucraina dal febbraio 2022.

“Per mesi ho risposto a queste domande durante i tornei ed ero molto chiara sui miei sentimenti e pensieri”, ha detto Sabalenka. “Queste domande non mi preoccupano dopo le partite. So che devo rispondere ai media su argomenti non legati al mio tennis o alle mie partite, ma mercoledì non mi sono sentito al sicuro durante il comunicato stampa della conferenza. Dovrei essere in grado di sentirsi al sicuro quando si intervistano i giornalisti”. “Dopo le mie partite. Per il bene della mia salute mentale e del mio benessere, ho deciso di ritirarmi da questa situazione oggi. non è stato facile, e la mia priorità ora è continuare a giocare bene qui a Parigi”.

Gli organizzatori dell’Open di Francia affermano che Sabalenka ha parlato con un gruppo selezionato di giornalisti in una “conferenza stampa” dopo aver battuto Rakhimova 6-2 6-2, ma sembra che tutte le domande di uno staff WTA abbiano avuto risposta.

Non è chiaro se il bielorusso parteciperà a conferenze stampa durante il resto del torneo.

Anche Jessica Pegula, terza testa di serie, ha rifiutato di partecipare a una conferenza stampa dopo aver perso 6-1 6-3 contro Elise Mertens.