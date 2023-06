Roland-Garros: l’impresa di Elise Mertens che elimina Pegula, terza al mondo, e scivola all’ottava

Elise Mertens si inserisce perfettamente nell’incontro, è molto aggressiva. Ha vinto il suo servizio e ha tenuto il passo con il suo avversario.

In buona fede dall’inizio del match, Elise conferma il suo break e si comporta meglio realizzando un doppio break. Pegula è soffocante e non può migliorare il proprio gioco. Elise causa seri problemi al terzo giocatore al mondo! Elise gioca davvero fino in fondo. E guida rapidamente 5-0.

L’americana ha fermato l’emorragia vincendo la sua prima partita della partita portandosi sul 5-1. Ciò non impedisce a Elise di ottenere il set 6-1 in meno di mezz’ora di gioco.

Il secondo gruppo continua sulla stessa linea. La belga strappa il servizio all’avversario. Ma questa volta Pegula reagisce direttamente e lo contrasta. Elise fa un passaggio un po’ più complicato, sperando che questo episodio sia il più breve possibile. Pegula continua e guida questo girone, per la prima volta nel match: 2-1Ma Elise è impassibile, lascia passare la tempesta e poi gioca di nuovo una partita forte per rimontare con il punteggio di 2-2.

Quando la belga mantiene la sua aggressività, mette in difficoltà la giocatrice numero tre al mondo. Dal 2-3 30-0 in favore di Elise, si passa al 30-40, break point per Pegola. Ma Elise mantiene la calma e finisce con un punteggio di 3-3. Meglio ancora, Elise passa in vantaggio 4-3 e segue l’esempio. Dopo un lungo match e una combinazione di break point e vantaggi, Elise ha finito per vincere il suo match portandosi sul 5-3. Poi 6-3. In un’ora e 22 di gioco, Elise Mertens batte Jessica Pegula e si presenta con un nuovo ottavo di finale al Roland Garros.