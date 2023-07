Roger Waters annuncia che “The Dark Side of the Moon Redux” apparirà nel singolo qu’album

Secondo un comunicato stampa, Waters ha dichiarato: “La versione originale di ‘Dark Side of the Moon’ è in qualche modo simile al lamento di un vecchio sulla condizione umana”, ha detto.

continua: “Ma Dave, Rick e Nick erano così giovani quando l’abbiamo realizzato, e quando guardi il mondo intorno a noi, è chiaro che il messaggio non è rimasto fedele. Ecco perché ho iniziato a pensare a cosa la saggezza di un ottantenne potrebbe portare a una versione rinnovata”.

Quando ho accennato per la prima volta a Gus e Sean dell’idea di ri-registrare l’album, tutti abbiamo pensato che fossi pazzo, ma più ci pensavamo, più pensavamo: “Non è questo il punto?”Ha aggiunto. “Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo creato, un’opera che può stare orgogliosamente accanto all’opera originale, fianco a fianco, in mezzo secolo”.

produzione Il lato oscuro della luna sta riemergendo L’uscita è prevista per il 6 ottobre tramite SGB Music.

Roger Waters aveva precedentemente rivelato che stava lavorando alla ri-registrazione dell’album all’inizio di quest’anno. In un articolo per The Telegraph, il giornale affermava che la versione solista di Waters dell’iconico album rock era stata “segretamente” in lavorazione per mesi, senza che gli altri membri dei Pink Floyd ne fossero coinvolti o ne fossero consapevoli.

Ha quindi pubblicato una clip di 52 secondi in cui ascoltava la prima strofa di una versione rielaborata di “Us and Them” in studio. Waters ha accompagnato la clip con una lunga dichiarazione nella sua descrizione, riconoscendolo “Non è un sostituto dell’originale che, ovviamente, è insostituibile.”