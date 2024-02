Robert Roode ha ricevuto il via libera dal medico per tornare

Robert Roode è fuori dal ring della WWE da giugno 2022 come riportato su Catch-Newz. Ha subito un primo intervento chirurgico alla fine del 2022 per fondere le vertebre C5 e C6 del collo. Nel maggio 2023 è stato nuovamente operato alle vertebre C4 e C5.

Allora, che succede con Robert? Questa settimana, Robert Roode ha intervistato Chris VanVleet e ha confermato che gli è stato dato il via libera dal medico per tornare sul ring. D’altronde, alla sua età, Dice di essere felice nel suo attuale ruolo di produttore Dietro le quinte della WWE:

''Ho appena ricevuto il via libera. La fusione è riuscita. Quindi, da un punto di vista medico, penso che sia sicuro per me tornare sul ring. Ma a quasi 48 anni, e avendo ora l’opportunità di lavorare come produttore, che era il mio obiettivo quando sono arrivato in WWE quasi 8 anni fa, sono molto felice di farlo. Sento di aver avuto una grande carriera e sono felice di quello che sto facendo adesso.

Lo specifica anche Robert RohdeNon vuole tornare a tempo pieno, ma apparire solo per una notte È ancora possibile che la WWE abbia bisogno di lui.

In conclusione, la carriera di Robert Roode come wrestler a tempo pieno è finita e lui è in pensione. Apprendiamo dallo stesso fatto che il suo piano iniziale era specificamente quello di lasciare la TNA nel 2016 dopo una carriera di 12 anni per unirsi alla WWE e passare a un ruolo nel backstage come ricopre oggi.

Fonte immagine: WWE