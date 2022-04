“On m’a défoncée”, la mise au point d’Iris Mittenaere après son silence sur l’élection présidentelle | Persone

Peu après les résultats de ce premier tour, qui ont donné Emmanuel Macron et Marine Le Pen gagnants , l’ex Miss Univers a finalement pris la parole pour répondre aux critiques. Elle a expliqué pourquoi elle a décidé de garder le silence à ce sujet. “Les gens qui me disent que je ne parle pas des élections et sont choqués. En 2017, j’ai parlé des élections, et de l’importance du vote. On m’a déversé une vague de haine, on m’a demandé de rester à ma place”, at-elle affermate.

“Des centaines de personnes se sont désabonnées. Alors à force de juger les gens et de les censurer, oui, clairement, on préfère ne plus s’exprimer sur Certaines Chooses, et ne laisser place qu’à du divertissement”, at-elle raconté à ses abonnés. “Je me rappelle, j’étais à New York, j’avais fait une video explicative pour parler de l’élection et du vote pour les Français à l’étranger. Je me suis fait défoncer et je ne m’y attendais pas! Du coup, je me suis dit, bon bah, on ne refera plus ça! (…) Quand on parle de Certaines sceglie, on se fait insulter, et quand on n’en parle pas, on nous reproche de ne pas en parler. Voilà pourquoi Iris Mittenaere n’a pas évoqué l’élection sur ses réseaux sociaux ce dimanche.