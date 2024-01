Riuscirà Hamas a sferrare attacchi in Europa, come sostiene Israele? “Ciò è improbabile, ma la minaccia potrebbe assumere un’altra forma”.

Questa domenica celebriamo un triste anniversario. Il centenario della guerra tra Israele e Hamas. Mentre il conflitto continua, lo Stato ebraico accusa Hamas di pianificare attacchi terroristici nel Vecchio Continente.

Secondo il nostro Ministro della Giustizia, Paul van Tijschelt, non vi è alcuna indicazione concreta che Hamas stia prendendo di mira il nostro Paese. Ma secondo Elena Aoun, professoressa di relazioni internazionali all’Università cattolica di Lovanio (UCL), ciò non nega che la minaccia possa assumere un’altra forma. Ha aggiunto: “È improbabile che Hamas effettui essa stessa attacchi o che li faccia compiere. Ha spiegato in diretta su RTLINFO alle 19:00. Soprattutto perché ha molto da perdere in termini di immagine. Tuttavia, non possiamo escludere che il conflitto sia stato privatizzato da qualche parte da persone radicalizzate o in fase di radicalizzazione e che possono agire. “Non mi sembra che ci sia alcuna indicazione immediata di ciò.”Tuttavia, lo specialista ha rassicurato.