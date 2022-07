Nel bel mezzo di un’ondata di caldo, può causare vesciche, coma o persino la morte: ecco come evitare il “colpo di calore”

Oltre a un’ondata di caldo, uno dei rischi per la salute più gravi è “colpo di soleÈ un fenomeno di alta temperatura corporea e può essere fatale.

Di fronte al calore che influisce sul suo lavoro una volta superati i 25 gradi Celsius, il corpo umano attiva diversi meccanismi di raffreddamento per mantenersi a 37 gradi (sudore, aumento del flusso sanguigno nella maggior parte dei vasi superficiali).

Ma a volte questo non è abbastanza e il termostato interno diventa rosso vivo. È un colpo di sole. Sotto l’influenza di tale ipertermia, la frequenza cardiaca è disturbata e accelera bruscamente e anche la respirazione e la ventilazione polmonare sono disturbate. Nonostante l’elevata temperatura interna, il corpo arriva a conservare l’acqua il più possibile, la sudorazione si interrompe e il colore delle urine diventa scuro o addirittura scompare per diverse ore.

Sintomi a cui prestare attenzione

I molteplici segnali di allarme a cui prestare attenzione: febbre superiore a 40°C, polso molto veloce, pelle calda, arrossata e secca, mal di testa, nausea e vomito, alterazione della coscienza (sonnolenza o, al contrario, confusione, irritabilità, anche aggressività).

Il colpo di calore è più pericoloso di altri incidenti causati anche dal calore ma senza febbre (crampi di calore) o con febbre moderata (colpo di calore…). Può portare a disturbi della coagulazione del sangue che causano danni cerebrali, coma e persino la morte senza un trattamento medico tempestivo.

Alcuni sono più a rischio

I bambini più piccoli, di età inferiore ai cinque anni, e gli anziani, che hanno meccanismi di difesa meno efficienti, sono i più a rischio.

Cattive condizioni di salute, diarrea o febbre preesistenti, l’assunzione di determinati farmaci, inclusi sedativi e diuretici, o il consumo di alcolici (che causa disidratazione) aumentano il rischio di colpo di calore.

Prestare attenzione al lavoro all’aperto e allo sport



Ma gli adulti sani non sono immuni da questo guasto termico. Soprattutto se lavorano o si esercitano all’aperto a temperature estremamente calde.

Lo sforzo muscolare intenso o prolungato sotto schivata ti mette effettivamente a rischio di “colpo di calore da stress” o “ipertermia maligna indotta da esercizio”, aumentando il rischio che la temperatura corporea superi i limiti potenziali.

Si manifestano anomalie comportamentali: una persona sembra avere un’andatura come ubriaca, sembra sempre più irritabile. La perdita di coscienza o l’agitazione possono quindi apparire con un discorso incoerente.

Cosa fare?

Di fronte a un colpo di calore con segnali di pericolo associati, è necessario contattare i servizi di emergenza. “Se la persona ha la pelle calda e secca ed è delirante, convulsa o incosciente, chiamare immediatamente un medico o un’ambulanza”, raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa nell’ambito della sua campagna informativa annuale, denominata “Keep Calm”.

In attesa di aiuto, il raffreddamento del corpo è essenziale. Si raccomanda pertanto di mettere la persona in un luogo fresco, di togliersi gli indumenti superflui, di spruzzargli addosso acqua fredda, di aerarla e di farla bere in piccole quantità a meno che non mostri disturbi della coscienza. Cubetti di ghiaccio, o almeno un pezzo di stoffa fresco a livello dell’inguine, o anche del collo, possono aiutare a ridurre la temperatura.

Per evitare il colpo di calore o la disidratazione, le raccomandazioni delle autorità sanitarie rimangono le stesse da un attacco di ondate di calore all’altro: bere acqua regolarmente, evitare alcol e caffeina, rimanere calmi ed evitare di uscire e fare sforzi fisici durante le ore più calde.