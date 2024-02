Risponde Gerard Miller, accusato di violenza sessuale da parte di dieci nuove donne

Ma questo è martedì mediapart Ha pubblicato le testimonianze di dieci nuove donne che hanno accusato la 75enne di violenza sessuale e stupro tra il 1995 e il 2016. Queste donne avevano tra i 16 e i 21 anni al momento in cui gli incidenti vennero alla luce.

Oltre al suo comportamento “sospettoso”, soprattutto con due ragazze minorenni che ha invitato a bere un caffè a casa sua dopo uno degli spettacoli, tre donne lo hanno accusato direttamente di stupro. Così un'ex studentessa descrive di essere stata “innaffiata” durante una festa dal suo allora insegnante, prima di finire “nel suo letto con lui sopra di me, eretta con un preservativo, cercando di masturbarsi”. Per quanto riguarda le altre due accuse, resta la questione dell’alcol e dell’“umiliazione”. “Continuavo a ripetermi: fai finta di dormire, aspetta che passi”, dice uno dei denuncianti in questione.

Gerard Miller risponde

A seguito di queste nuove accuse, Gerard Miller ha risposto in un comunicato stampa inviato a BFM TV. “Non intendo mettere in discussione per un momento i sentimenti, la rabbia e la sofferenza delle donne che hanno parlato con Mediapart. Ma non avrei mai immaginato che il mio incontro in un momento o nell'altro della loro vita avrebbe prodotto nelle donne ricordi così negativi, e che la loro memoria e la mia memoria non potevano coincidere fino a questo punto.

Ma il 75enne si difende, sottolineando di non essere stato lui “Non forzare mai nessuno” Dice a se stesso “Convinti a rispettare ogni imbarazzo, ogni rifiuto”.. Gerard Miller crede ancora che ciò esista «Nei casi in cui una persona non esprime in alcun modo il suo rifiuto, ma risponde sì alle domande che le vengono poste per assicurarsi del suo consenso, può nonostante tutto sentirsi incapace di esprimere liberamente il suo desiderio che contrasta con quello dell'altro.

Lo psicoanalista conclude: “Ci sono, oggettivamente parlando, circostanze che possono impedire alle donne di parlare apertamente, soprattutto quando, rispetto agli uomini, hanno una significativa disparità di età, professione, notorietà o esperienza”.