Nicholas Waldorf parla della sua relazione in erba con un candidato Sposato a prima vista

Nicola Waldorf è stato l'hairstylist star della sfilata M6, Trasformazioni incredibili. Il programma che ha scelto di interrompere. “Quattro anni sono tantiHa indicato la sua partenza. Dopo aver annunciato i suoi progetti di matrimonio su Instagram, aveva dichiarato, lo scorso gennaio, che la sua storia d'amore era crollata sul set del film Jordan de Luxe. “Mi sbagliavo completamente. Pensavo che avrei sposato qualcuno che avesse i miei stessi valori, ma non avevamo affatto gli stessi valori. Non avevamo affatto gli stessi valori.” Desideri”“, ha poi rimarcato. Ma sembra che l’ex star del M6, a cui manca la tv, non sia più un cuore degno di attenzione.

Nicholas Waldorf non era più il cuore da accettare

Ospite sul set dello show di Sam Zirah Nella completa privacyIn effetti, Nicola Waldorf ha ammesso che sta vivendo l'inizio di una storia d'amore con un ex candidato della settima stagione di Sposato a prima vista. Il videografo ha interrogato il suo ospite visibilmente turbato riguardo alle foto che aveva pubblicato con Pedro sui social network, alcune delle quali erano scomparse. “Siamo d’accordo, gli voglio molto bene, è una persona molto simpatica”. È uscito per primo. “Trovo Pedro molto bello. È un bell'uomo, un po' una figura paterna, denti bianchi, un po' grigi. Non possiamo fare a meno di amarlo.”Poi ha confessato. Di fronte a una raffica di domande da parte del suo intervistatore, Nicholas Waldorf ha finito per rendersi conto che stava vivendo l'inizio di una relazione con l'ex amante di Jefferson. “È l'inizio. È l'inizio.”, catturare. “Ci frequentiamo, vedremo. È divertente iniziare. È un po' un periodo di luna di miele.” Lui ha spiegato. “In questo momento, stiamo procedendo lentamente.”Ha anche sottolineato i loro programmi molto impegnativi. Ha ammesso che gli piaceva il candidato Sposato a prima vista. “È una persona molto sensibile e ha bisogno di molto affetto”. Ha aggiunto. Come ha spiegato, ciò che li accomuna è l'esperienza della fama, che rende le cose più facili nella loro relazione.

READ Appena interrotto da Europol, il più grande servizio IPTV è di nuovo attivo e funzionante Il resto è sotto questo annuncio

Pedro (Sposato a prima vista) ha fatto uno strano annuncio sulla sua vita privata

Pedro e Jefferson hanno annunciato la loro separazione lo scorso agosto, dopo solo pochi mesi di matrimonio. “Non ha funzionato perché non eravamo davvero compatibili. Ma non ho rimpianti“, ha confermato Pedro. Pochi mesi dopo, un post del quarantenne ha sollevato dubbi sulla sua vita privata e ha sorpreso gli internauti. “Quindi preferisco annunciarlo io stesso sulle reti perché comincia a sapersi… che non passerò inosservata con il mio fidanzato e il nostro passeggino. Innamorato, così felice. Finalmente!!! L'amore non esistiamo lì, non ci sono regole, la vita è troppo breve, quindi viviamo, amiamoci e godiamoci ciò che la vita ha da offrirci in questo mondo brutale!!!” una dichiarazione.