“Risoluzione della stagione”: l’arbitro belga valuta finalmente il gol annullato del Cercle che ha valso il titolo al Club Brugge! – Tutto il calcio

Questa è la fase della stagione: il gol segnato domenica dal Cercle de Bruges contro il club, che avrebbe potuto regalare il titolo all’Union Saint-Geloise. Alla fine mister Lardo annulla il gol, ma aspettiamo con ansia il parere dell’arbitraggio.

Lo spettacolo “Under Review” di lunedì era sicuramente il più atteso della stagione: cosa si dirà Frank de Bleecker Del gol annullato al Cercle de Bruges domenica contro il Club Brugge? Le immagini del signor Lardo palesemente tormentato dalle responsabilità poste sulle sue spalle hanno lasciato tutti perplessi.

Dopo diversi minuti si è deciso di annullare il gol per fuorigioco di Lopez da Silva. Ma sia da parte del sindacato che da parte del dipartimento abbiamo protestato. Allora, qual è l’opinione del signor de Bleecker?

“La situazione è molto complicata. Stavo guardando il filmato a casa e subito tutta l’attenzione si è concentrata sulla linea di porta: la palla ha oltrepassato la linea di porta o no? Come sapete, in Belgio non esiste la tecnologia della linea di porta”, esordisce il capo arbitrale belga.

Ma questa non è stata la decisione più difficile da prendere. “Il VAR ha guardato da tutte le angolazioni e ha deciso che la palla aveva oltrepassato la linea di porta”, ha confermato De Bleequiere. “Poi il VAR deve verificare se è successo qualcosa all’inizio della fase. Sempre. Questa è la procedura da seguire”.

La decisione corretta è annullare l’obiettivo del cerchio

All’inizio del tempo, un calcio di punizione è stato calciato da Hugo Ciquet, due giocatori erano in fuorigioco: Jasper Daland e Lopez da Silva. “Dalande, largo, ma non coinvolto nel lavoro. Lopez, con un piede. Hanno puntato su di lui e Lopez si è collegato con Brandon Michel, quindi è coinvolto nel lavoro. Influenza anche Maxime de Cuyper, che è vicino.

Frank de Bleeckeri analizza il gol non marcato durante #cerchio pic.twitter.com/wAZUxqEmxy – Dipartimento Arbitrato Professionale (@BelgianReferees) 27 maggio 2024

Da quel momento in poi il fuorigioco è diventato ‘attivo’, e Frank De Bleeckeri è stato molto chiaro: il gol avrebbe già dovuto essere annullato da mister Lardo. Il fatto che il VAR, allora arbitro principale, si prendesse il suo tempo e sembrasse esitante, non è stato un problema per il capo del dipartimento arbitrale.

“Non possiamo sottovalutare una decisione come questa, è la decisione della stagione. C’è molta pressione sul collegio arbitrale e penso che siano rimasti molto calmi. Si sono presi il loro tempo, ma era una posizione cruciale che doveva essere preso. Sono stati maneggiati con cura e secondo me lo hanno fatto molto bene”, conclude De Bleecker.