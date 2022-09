Rischi a breve termine per il mercato obbligazionario italiano

Con l’inasprimento della politica monetaria e la pressione sui redditi delle famiglie, la recessione si sta aggravando, il che dovrebbe esercitare pressioni sul disavanzo di bilancio.

Columbia Threadneedle Investments ritiene che le elezioni legislative in Italia pongano rischi a breve termine per i titoli di Stato italiani. James Lindley, gestore di portafoglio obbligazionario di Columbia Threadneedle Investments, teme che l’arresto degli acquisti netti di asset da parte della BCE, un possibile inasprimento quantitativo e ulteriori aumenti dei tassi di interesse e un’alleanza di centrodestra non testata stiano indebolendo i titoli di Stato italiani.

Si prevede un’espansione degli spread a breve termine

“Con l’inasprimento della politica monetaria e la pressione sui redditi delle famiglie, si profila sempre più una recessione, che dovrebbe mettere sotto pressione il deficit fiscale. Dato l’alto livello di inflazione, è improbabile che la BCE avvii rapidamente gli acquisti di obbligazioni, quindi gli acquirenti di titoli italiani le obbligazioni dovranno provenire da fonti sensibili al prezzo.” , che richiederanno rendimenti più elevati. Dovrebbe essere fornita una compensazione aggiuntiva. Rischio”, afferma Lindley. Si aspetta che lo strumento di protezione della trasmissione (TPI) introdotto di recente dalla BCE contribuisca a lungo termine a frenare la diffusione di vari paesi. “Ma è improbabile che ciò venga implementato prima che il mercato subisca ulteriori pressioni”, afferma l’esperto di investimenti. La zona euro, che privilegia il debito italiano, dovrebbe raggrupparsi. Tuttavia, questo può cambiare con l’evoluzione dell’ambiente politico. Il gestore del fondo è riservato anche quando si parla di obbligazioni societarie: “Le obbligazioni societarie italiane hanno generalmente registrato una crescita simile a quella dei mercati obbligazionari dell’Eurozona. Quindi non vediamo opportunità in Italia al momento, soprattutto perché l’economia italiana è fortemente dipendente dal gas russo.

dinamica dinamica

Secondo l’esperto, la coalizione di centrodestra ha cercato di dissipare i timori che l’Italia stesse lasciando l’Europa. Tuttavia, una maggioranza significativa alle elezioni legislative potrebbe rafforzare le voci più radicali all’interno della coalizione di centrodestra, portando a una resa dei conti tra la Commissione europea e il governo italiano. Dalla crisi dell’Eurozona nel 2010/11, l’Italia ha apparentemente perso il suo fascino per alcuni investitori. Di conseguenza, le condizioni strutturali in Italia erano molto deboli. Dopo la forte sottoperformance dell’Italia all’inizio della pandemia di Covid-19, si riteneva che ci fosse ancora ampio margine di manovra al rialzo, con ingenti prelievi di debito da parte della BCE e del fondo di salvataggio. La reciprocità del debito è un passo importante. “Quella dinamica è cambiata ora”, ha detto Lindley. La BCE non sta più acquistando il debito italiano su base netta, secondo Lindley, e potrebbe iniziare un inasprimento quantitativo nel prossimo futuro. Inoltre, la situazione politica è diventata più incerta. Sebbene la determinazione dell’Europa appaia più forte che mai, temiamo che un rallentamento associato alle forniture di gas naturale possa indebolirla e portare a un’ulteriore sottoperformance in Italia.

L’eredità di Draghi

Il gestore del fondo spiega che l’Italia è di fondamentale importanza per il progetto dell’Eurozona. Il Presidente del Consiglio Draghi ha confermato questa posizione infondendo fiducia ai politici e agli attori del mercato europei nella direzione dell’economia italiana e nel suo impegno per l’Europa. Questo ottimismo ha consentito a Draghi di concentrare la politica fiscale su aree che sostengono l’economia in un periodo di prezzi energetici senza precedenti, apportando al contempo alcuni benefici a lungo termine attraverso le riforme. Secondo Lindley, “la fiducia è una delle materie prime più importanti per i mercati. Le elezioni possono mettere alla prova quella fiducia tra i responsabili politici e i partecipanti al mercato.