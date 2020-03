Rime Cavote: da domani la nuova rubrica di Cava Storie

Ne siamo convinti, la cultura ci salverà in questi momenti bui. Ci permetterà di vivere al meglio questi giorni in cui per difenderci da un virus che ci minaccia ci viene semplicemente chiesto di restare a casa e dedicarci alle molteplici attività che le amate mura ci consentono.

Ecco perchè lodiamo l’iniziativa degli amici di Cava Storie, della rubrica “Rime cavote”.

La rubrica prenderà il via domani, sabato 21 marzo, con cadenza settimanale.

Ogni settimana sarà proposta una poesia cavese (o inerente Cava de’Tirreni) presentata dal Gruppo e letta-recitata da attori diversi che si alterneranno di puntata in puntata. Un viaggio poetico dal ‘500 ai nostri giorni. Tante le poesie anche inedite e in varie lingue: dal russo all’inglese, dall’italiano al dialetto.

Preziosissima la collaborazione con Geltrude Barba e gli attori della sua Associazione Teatrale Fuori Tempo. Non mancheranno collaborazioni con altri gruppi e attori.

Intanto, sulla pagina fb di Cava Storie è già stata pubblicata un’anteprima del progetto in occasione della festa di S. Giuseppe e del papà. Nel video l’attore Pietro Paolo Parisi decanta la poesia “S. Giuseppe” del poeta cavese Tommaso Gaudiosi inserito nella sua Arpa Poetica e data alla stampa nel 1671.