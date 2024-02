Ricco di proteine, questo alimento è ideale per bruciare il grasso della pancia

Ricchi di proteine ​​e sazianti, questi legumi saranno molto efficaci nel “bruciare il grasso della pancia”, sostiene questo nutrizionista.

Le proteine ​​sono Prodotti alimentari di base Per il corpo. Sono coinvolti nella rigenerazione dei muscoli, della pelle e delle ossa, trasportando l'ossigeno nel sangue e fornendo energia per tutta la giornata. Contribuisce anche a preservare Peso stabile. In effetti lo sono saturatostimolando il metabolismo e Riduci il rischio di fare spuntini Tutto il giorno. Da qui l’importanza di mangiarne abbastanza ogni giorno. Gli operatori sanitari consigliano di mangiare Tra 0,8 grammi e 1 grammo di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno, che è compreso tra 56 e 70 gr Per una persona di peso 70 kg.

Il metabolismo viene stimolato grazie all’“alto effetto termico”

Le proteine ​​provengono principalmente da prodotti animali come carne, pesce, latte, uova e formaggio. Ma non solo:Uno degli alimenti più ricchi di proteine ​​in grado di favorire la perdita di peso, secondo me, sono i fagioli neri“, riferisce Trista Best, nutrizionista di Balance One Supplements, ai media americani Trovato. Meno conosciuti delle lenticchie, dei ceci e dei fagioli rossi o bianchi, questi legumi hanno un contenuto proteico tra i più alti e contengono… 15 grammi di proteine ​​per porzione. A basso contenuto di calorie (227 per 100 grammi). Maggiore “effetto termico”. Di altri alimenti e bisogni Più energia da digerire. In altre parole, il corpo deve lavorare di più per digerire questi alimenti Il tuo corpo brucia più calorie E grasso corporeo, incl Grasso della pancia durante la proceduratutti Mantenimento della massa muscolare “magra”.. Inoltre, “Il contenuto di fibre di questi cereali aiuta a mantenerti sazio a lungo dopo un pasto ed è anche utile per nutrire i batteri buoni dell'intestino, rimuovere le tossine e i rifiuti dal corpo e persino aiutare Per ridurre il colesterolo e peso corporeo“, continua l'esperto. Aiuta la digestione, Ridurre il rischio di gonfiore e gasChe contribuisce all'esistenza di Stomaco piatto. Nel giugno 2022 è stato pubblicato sulla rivista uno studio del Physicians Committee for Responsible Medicine Rivista dell'Accademia foraggio E scienza della nutrizione È già stato dimostrato che l'aumento dei legumi nella dieta di un individuo era associato a una perdita di peso, massa grassa e perdita di peso Tessuto adiposo viscerale (I partecipanti hanno perso in media 6 kg in 4 mesi, incl 4 Grasso corporeo).

Quantità ideale: mezza tazza al giorno

Secondo l'esperto di nutrizione, questo alimento è adatto a tutte le diete, comprese VegetarianiSi adatta perfettamente ad una dieta sana ed equilibrata. Lei consiglia di prenderlo, per esempio Porzione 70 grammi (Mezzo bicchiere) Con risoQuesto è il modo migliore per ottenerlo 9 aminoacidi essenziali (Quelli che il corpo non può produrre).