Marine to Temporel: Il suo compagno Stan soffre di una malattia rara e “imbarazzante” e le sue conseguenze fisiche vengono rivelate

Per diversi mesi, Marine fu per Temporel una donna di nuovo innamorata. L'ex Miss Francia ha ufficializzato la sua relazione con Stanislao Groo Lo scorso ottobre, poco dopo aver rotto il fidanzamento con Kristoff. Con l'uomo che ha fondato nel 2018 Explora Project, una straordinaria agenzia di viaggi avventurosi in Francia e all'estero, ha molto in comune, inclusa una grande passione per lo sport.

In effetti, amano affrontare insieme diverse sfide sportive. Ad esempio, avevano già partecipato all'Ultra-Trail du Mont-Blanc o addirittura alla Grande Maratona di New York, dopo la quale Marine Ltemporel è crollato. Quindi non è stata una breve passeggiata intorno al lago di Annecy domenica 25 febbraio a spaventarli. La coppia ha deciso di regalarsi un “Natura della sortita“Mentre correvano la mattina presto. Ma quando sono tornati, la malattia di Stan è ricomparsa. Perché soffriva di… La sindrome di Raynaud Come ha raccontato nella sua storia su Instagram. In questi casi è molto utile avere un caro medico. “E quando torno da quella lunga camminata…mi succedono spesso. È serio, dottore?“, ha scritto su una foto delle sue dita private di una buona circolazione sanguigna (Guarda la nostra presentazione).

Stan Grow rientra nel 5% della popolazione colpita

Marine Ltemporel ha ricondiviso una foto del suo uomo e ha fornito alcuni chiarimenti. “Sindrome di Raynaud: colpisce il 5% della popolazione. In più di 8 casi su 10 sono isolati e non esiste una causa chiaramente identificata. Si tratta di un grave spasmo dei vasi delle estremità (spesso delle dita) in risposta al freddo/caldo/stress. Le formiche, il dolore, la perdita di sensibilità… è fastidioso ma quasi sempre benigno“, ho partecipato.

Non c'è niente di cui preoccuparsi per il bel Stan. Se il suo disturbo è raro, ricordiamo anche quella Tanya, chi Ko Lanta, è anch'esso interessato. Durante le riprese di uno spettacolo di sopravvivenza, era appena diventata… È molto difficile riscaldare i piedi e le mani. “Il freddo notturno era molto complicato. Non pensavo che dormire fuori con i vestiti bagnati sarebbe stato così difficile per me.“, ha ammesso durante un'intervista a TV 7 giorni.