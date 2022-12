Quando Nagui riformula un filtro leggermente diretto: “Ti calmerai”

Ottenere un rastrello non è mai divertente e ancor meno quando è di fronte a migliaia di spettatori. Fanny, la candidata a “Don’t Forget Lyrics”, ha appena avuto un’esperienza amara. Il 30 novembre, la francese è venuta a tentare la fortuna per battere il suo rivale, il maestro Caroline. Così, è apparsa sul set cantando il titolo “Call Me Maybe”.

Alla fine dello spettacolo, il presentatore Nagui ha accolto il candidato con tono umoristico. “Ma chi non ti ha contattato, dicci, non è possibile? (nota: riferito al testo della canzone) Lo dico perché sei single”. gettò. Fanny ha risposto : “Ti stavo aspettando”. Poi, è arrivato un momento di disagio e il pubblico è impazzito all’istante. Nagoe ha cercato di riportare il giovane candidato alla realtà. “Quindi mi sono venuti in mente due pensieri, in primo luogo, ha degli occhi molto belli, e in secondo luogo, potrebbe essere mia figlia, e si sarebbe calmata– ha risposto il presentatore, poi il candidato si è scusato.Ecco, abbiamo calmato gli animi, tutto qui”. concluse Nagui.

Ricorda, il presentatore di France 2 condivide la sua vita con la sua compagna, l’attrice australiana-britannica Melanie Page, da più di vent’anni.