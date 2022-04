révolution à venir en Wallonie, les plages tarifaires seront revues à partir de 2024!

Comme l’indique le gouvernement wallon en préambule de son projet de décret, « cela significa, particulièrement pour le secteur électricité, de faire corrispondere au mieux, en temps réel, les productions et les consommations. La méthodologie tarifaire, qui est une compétence de la Commission wallonne pour l’énergie (Cwape), devra donc prévoir que les tarifs incitent les utilisateurs du réseau à consommer au moment où l’électricitécapacité div ou est abonèdé au réseau compatibile con la capacità disponibile du réseau. Ces tarifs auront comme effet de mieux valoriser l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, meme lorsque cells-cine sont pas pilotables, et de réduire le besoin en renforcement du réseau. Ce sont les condition pour une transition énergétique au meilleur coût pour les clients. »

►► Autrement dit, à partir de 2024, les plages tarifaires seront riviste.

Adieu heures pleines et heures creuses, place à un système plus fin, avec des plages horaires plus nombreuses, incitant à consommer au moment où la production de renouvelable est la plus forte et où la demande est la plus faible.

Dans la présentation qu’il fera ce mardi de ce projet de décret, il ministro Henry mettra aussi en avant un certo nombre de nouveaux droits pour les consommateurs.

►► Lesquel Voici.