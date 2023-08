Repubblica Democratica del Congo – Reclami del sottosettore della sanità pubblica: Sama Lokunde rassicura la continuità degli straordinari e il rispetto del premio di rischio

Le condizioni sociali e professionali degli agenti e dei dipendenti statali sono state affrontate nella comunicazione del primo ministro Jean-Michel Sama Loconde alla 109a sessione del Consiglio dei ministri tenutasi venerdì 18 agosto 2023. Sama Loconde ha rassicurato il proseguimento della decisione responsabile per le pretese di agenti e dipendenti pubblici del sottosettore della sanità pubblica.

“Consapevole della necessità di tener conto delle legittime richieste avanzate dalle parti sociali del governo, in particolare dai professionisti del settore della sanità pubblica, dell’istruzione nazionale e della pubblica amministrazione in generale, il presidente del Consiglio ha indicato che il governo continua a compiere passi positivi verso questi Per quanto riguarda il sottosettore della sanità pubblica, proseguirà il processo di implementazione di buste paga aggiuntive per quanto riguarda l’allineamento con il premio di rischio, la meccanizzazione salariale, la promozione di grado, nonché la durata e l'”accettazione ai sensi della legge sui nuovi clienti”, ha affermato il verbale della riunione letto dal portavoce del governo Patrick Moyaya.

Per quanto riguarda gli altri sottosettori sociali, il Governo della Repubblica continua a favorire il dialogo sociale nell’ambito della commissione interministeriale con l’obiettivo di mantenere la pace e la serenità all’interno delle rispettive strutture.

Il rapporto aggiunge: “Sono state impartite istruzioni ai ministri interessati per preparare relazioni sullo stato di avanzamento di questi vari fascicoli”.

Il vice primo ministro incaricato del servizio pubblico, Jean-Pierre Lehau, ha concluso mercoledì 22 marzo i lavori del workshop Pepua 3 che ha riunito il governo e il sindacato del settore sanitario. Questo seminario, richiesto dal Capo dello Stato, Felix Antoine Tshisekedi, si è concentrato sulla finalizzazione dei negoziati sui benefici sociali contenuti nelle specifiche dei sindacati che rappresentano il sottosettore sanitario e sui loro programmi progressivi durante l’anno fiscale 2023.

Clement Muamba