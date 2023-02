Remco Evenepoel non rischia e conserva la maglia da capitano: ‘Mi prendo cura di me stesso’

Remco Evenpol Giovedì ha mantenuto la maglia della classifica dell’UAE Tour (World Tour). Il campione del mondo Soudal Quick-Step non ha avuto problemi sulla tappa promessa ai velocisti, spiegando a fine gara di aver volutamente evitato i rischi. Il motivo per cui non ha partecipato al treno del suo compagno di squadra Tim Merler.

Durante la prima gara della sua stagione, il Giro di San Juan, Evenpoul ha lavorato per Fabio Jacobsen. Durante l’UAE Tour, non ha svolto questo ruolo “avanzato”. “Volevamo vincere con Tim, ovviamenteEvenepoel ha spiegato dopo la tappa.Ma ovviamente ora che ho la maglia di capitano non correrò rischi in treno. Mi prendo cura di me stesso.“”Ho seguito la ruota di Tim fino a tre chilometri dal traguardo“Si poursuivi Evenepoel.”So che corridori come lui si muovono facilmente nel gruppo. È stato facile da seguire, ma quando le cose sono andate male, ho rinunciato. Due erano per il nemico. È stata una volata molto caotica, a causa delle strade molto larghe e degli arrivi molto veloci, ma ci abbiamo provato.“Intrappolato, Merlier è arrivato nono. Anche venerdì e sabato il percorso sarà pianeggiante”.E il vento non sarà abbastanza forte– ha aggiunto il campione del mondo.Quindi probabilmente non ci saranno limiti. Spero di riuscire a superare quei due giorni senza intoppi e risparmiare quante più energie possibile per domenica, ma sarebbe bello vincere un’altra tappa con Tim.“Domenica l’UAE Tour si conclude con la Queen’s Stage verso Jebel Hafeet. Nella classifica generale, Evenpoel ha 7 secondi di vantaggio sull’australiano Lucas Plab (Ineos Grenadiers) e 11 sullo spagnolo Belo Bilbao (Bahrain vittorioso). In poco più di un minuto.