Il campione dell’Anderlecht Bart Verbruggen: “Ho studiato i rigori”

Bartistico! Barto! I tifosi dell’Anderlecht hanno un nuovo campione. Il loro giovane portiere ha fatto una grande impressione quando è diventato il primo portiere senza subire un rigore durante i calci di rigore, sulla scena europea, per 35 anni. “È bello restituire loro qualcosa”, ha detto Verbruggen.

Ho scelto l’angolo retto tre volte.

“Lo staff ha analizzato quanto bene stessero battendo i bulgari. Non è stato facile trovare tutte le informazioni. Quindi ho fatto delle ricerche io stesso”.

Hai un poliziotto?

“No, ho preso gli angoli preferiti dei giocatori senza una copia. (Ride). Ma non è una garanzia. Un giocatore potrebbe aver colpito tre volte a sinistra e stasera a destra”.

Hai mantenuto la calma dopo ogni tiro in porta.

“Soprattutto dopo le prime due, perché la qualificazione non era ancora certa. E non volevo mettere troppa pressione sui tiratori. Devo ringraziarli per aver trasformato in porta il loro tiro. Senza di loro non sarei il migliore in campo”.

L’Anderlecht ha sempre lottato con i rigori. Con Verbruggen in porta vinci di due gol.

“Sì, ma devo dire che a Lierse ho dovuto aspettare la decima serie di tiri in porta prima di vincere il girone. Dopo quella partita ho detto che non ero uno specialista. Aspettiamo una terza serie di tiri in porta prima Ho detto che sono uno specialista”.

Quale sconto ti aspetti di incontrare?

“Non importa. Se dobbiamo qualificarci dopo i calci di rigore, sto bene”.

Guarderai di nuovo la serie quando tornerai a casa?

“Stasera? No. Dormirò già abbastanza, vista tutta l’adrenalina che ho dentro dopo questa partita. Devo ancora riposarmi un po’, perché la prossima partita non sarà solo una partita e in realtà si gioca domenica”.

