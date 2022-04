Après l’iPhone 12, au tour dell’iPhone 13 d’être égallement assemblato in Inde. Apple an annoncé que la production avait débuté dans le pays de Gandhi et que celle-ci était destinée à la clientèle locale. Su devrait donc toujours avoir des iPhone 13 « Assembled in China » par chez nous (la menzione figure dans la fente du tiroir de la carte SIM), mais il n’est pas impossibile qu’une partie de la production indienne soit exportée — ça s’est déjà vu avec les générations précédentes.

iPhone 13

Seul l’iPhone 13 standard è prodotto in Inde, les modèles Pro ne le sont pas. Il ricongiungimento l’iPhone 12 e l’iPhone 11 sulle catene di montaggio. Auparavant, Apple avait égallement faire produire l’iPhone SE di 1re generazione dans le pays.

Cette produzione locale permet à Apple de réduire in dépendance à la Cina e il mio adresser au marché indien. Trois iPhone sur quatre vendus en Inde sont fabriqués en Inde, d’après Counterpoint Research.

Après des années à saggier de faire son trou sur le marché indien sans e parvenir, Apple fait enfin des progrès notables. Bien que sa part de marché globale soit toujours très faible (4%), la Pomme est parvenue en 2021 en entrer pour la première fois dans le top 10 des plus gros fabricants de smartphones en Inde. Questo è il leader nel segmento dell’haut de gamme (44% delle parti di mercato di Samsung e OnePlus), ce qui lui a permesso di realizzare le plus gros chiffre d’affaires dans le pays, giusto per Samsung.