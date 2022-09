Recensione Galaxy Fold 4: Lo smartphone pieghevole che volevamo davvero amare

Le Soir ha potuto testare per alcune settimane il Galaxy Fold 4, un nuovo smartphone pieghevole di fascia alta di Samsung. E le impressioni sono miste.

Par Thomas Cassavekia



Pubblicato il 16/09/2022 alle 22:06 Tempo di lettura: 4 minuti



IlIl Samsung Galaxy Fold 4 è l’ultima aggiunta alla linea di telefoni pieghevoli del colosso coreano, lanciata quest’estate. Uno smartphone con display esterno da utilizzare come un telefono tradizionale. Che si apre come un libro e svela un disco grande il doppio. La promessa è semplice, un tablet appena più grande di un telefono.

Quando si apre il forziere, è difficile non essere colpiti dal mostro. Il telefono si presenta esposto, ingombrante per il telefono e piccolo per il tablet. Con un diametro di 7,6 pollici (circa 18 cm), il Fold 4 non ti lascia indifferente.



