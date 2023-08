Rassegna stampa: “Il colpo di Trump” e analisi della moda sul New York Times

Di Vanessa Friedman, che gestisce la sezione Moda/Moda del New York Daily. “così com’èFriedman scrive, Questa immagine è un simbolo di uguaglianza davanti alla legge o ai suoi abusi: il ricordo finale di una presidenza che ha sfidato le norme e di un’era ossessionata dai social media e dalla faziositàIl giornalista fa un’analisi approfondita della foto:Il volto di Trump è illuminato dall’alto da un lampo bianco che mette in risalto come un riflettore i suoi capelli biondo cenere. Guarda sotto le sopracciglia, senza sorridere, i suoi occhi stranamente iniettati di sangue, la fronte aggrottata, il mento in dentro, come se stesse per colpire la telecamera. L’immagine è semplice, priva delle bandiere e dei capricci che erano i luoghi preferiti di Trump per le foto a Mar-a-Lago o alla Trump Tower, o durante il suo mandato, e che trasmette la forza e lo splendore dorato del successo.“.

Scritto da Donald TrumpSa che per gli elettori che si nutrono di televisione e social l’immagine è ciò che dura. Che è ciò che viene ricordato (e ciò che viene salvato). Questo è ciò che crea la leggenda. o annullarlo. Le parole vanno e vengono, ma l’immagine è un linguaggio che chiunque può comprendere. Quest’ultima foto è la prova evidente di una situazione fuori dal controllo dell’ex presidente. Non può essere spruzzato, filtrato o modificato in alcun modo“.

Per riprendere il controllo, Trump ha approfittato di questo colpo, Ne ho twittato i primi due anni e mezzo faCoglie l’occasione per lanciare un appello alle donazioni nella sua lotta contro “Joe Biden contortoQueste sono le sue parole chiaramente.