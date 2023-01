Rafael Nadal sconvolto: non parliamone più

Coppia belga

SRafael Nadal ha scrollato di dosso le domande sul suo possibile ritiro dopo aver perso contro Cameron Norrie alla Nations Cup di Sydney, dicendo che è “qui per continuare a giocare a tennis”.







E come parte dei suoi preparativi per l’Australian Open del mese prossimo, il 22 volte campione del Grande Slam spagnolo ha perso 3-6, 6-3, 6-4 contro Nuri, permettendo alla Gran Bretagna di portarsi in vantaggio per 2-0 sulla Spagna.

Il britannico non ha vinto un set contro Rafael Nadal nelle sue quattro partite precedenti, e al 36enne è stato chiesto dopo quanto tempo intende passare prima di terminare la sua corsa storica.



“Ogni volta che partecipo a una conferenza stampa mi sembra di dover ritirarmi”, ha detto lo spagnolo ai giornalisti. “Sei molto, molto interessato al mio ritiro.”

Al momento, non è così. Quando verrà quel giorno, te lo dirò. Ma non parliamone più, sono qui per giocare a tennis”.

A sole due settimane dall’inizio della sua difesa del titolo agli Australian Open, lo spagnolo sa che dovrà migliorare la prestazione messa a segno contro Cameron Norrie. “Devo essere fisicamente più veloce e un po’ più rigido”, ha analizzato.