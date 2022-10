Raduno italiano 2022 : soleil Italien

Questo sabato, 8 ottobre, si è svolto il raduno italiano 2022 all’Autodromo di Linas-Montlery, ed è sicuro dire che l’azione in pista è stata tanto piacevole quanto soleggiata.

La prima luce del mattino

La giornata inizia con un mite mattino presto bagnato dal sole. I partecipanti e gli espositori stanno gradualmente arrivando all’Autodromo di Linas-Montlhéry. Sulle nostre strade puoi già trovare alcuni veicoli insoliti o rari, come la Panda 4×4, la Fiat X1/9 e un ottimo esemplare della Fiat 1200 Cabriolet Special. Questo meeting italiano 2022 è iniziato alla grande.

La gioia e l’attacco degli italiani in viaggio

Chi dice che il raduno italiano 2022, dice che la guida in pista è necessaria. E il destino è onorato con una grande varietà di vetture nelle prime due fasi di ritorno in pista. Tutti i partecipanti si stanno divertendo e alcuni stanno avendo un grande attacco. Si possono osservare auto che sono state adeguatamente mantenute o restaurate. Questi vanno dall’elegante Alfa Romeo Giulia dei primi anni ’60 alle Fiat 128 più grintose e performanti.

Raduno italiano 2022, Ferrari in forza

Inevitabilmente le Ferrari erano in pratica, come di consueto, con un campo riservato esclusivamente a questo marchio inseparabile dalla cultura italiana. La Ferrari 355 Challenge e altre pepite del marchio hanno deliziato grandi e piccini con il cavallino. Questo è anche il meeting italiano 2022. Ebbene, chi cerca i vecchi (prima del 1980) è un po’ insoddisfatto.

E le moto coinvolte?

Purtroppo quest’anno il campo motociclistico del meeting italiano 2022 non era così pieno come le precedenti edizioni, costringendo l’azienda ad annullarlo. Tuttavia, siamo stati felici di poter assistere a una dimostrazione Lilviber.

Dietro questo soprannome si nasconde Aurelie Hoffman, che ci ha regalato dei bei giri sul manubrio della sua Ducati. Durante la sfilata abbiamo potuto trovare in esposizione 2 ruote e un aratro. Nota che c’è Vespa Club Parigi il-de-France Con dei bei modelli.

Ovviamente palette moderne

Cosa sarebbe una giornata di guida senza i moderni? Questa è l’arte degli eventi all’Autodromo di Linas-Montlhéry, che mescola il più antico e il più moderno di ciò che arriva in modalità trackday.

Abbiamo visto supercar, ma anche una sfilza di Fiat 500 Abarth, una più nervosa dell’altra. Boston era una parola d’ordine per alcuni. Ciò ha dato al palco una piccola area di interruzione di un progetto, come ai suoi tempi d’oro all’Autodromo.

Ci divertiamo in questo giorno

Sì, il tuo servitore non ha potuto fare a meno di mettere in scena per il tuo piacere quando ne ha trovato uno Lamborghini Countach Il 25° anniversario tutti si vestivano di rosso. Un piccolo momento con i proprietari delle vetture che per l’occasione hanno giocato la partita.

Ma la giornata del meeting italiano 2022 è giunta al termine e vi lascio con alcune foto aggiuntive scattate nel corso della giornata. Puoi vedere una varietà di modelli durante la tradizionale sfilata.