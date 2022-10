Un astronauta italiano riceve elogi sui social per aver citato un famoso antico sistema cinese

Un astronauta italiano ha pubblicato una serie di foto scattate dallo spazio che combinavano diversi versi di una famosa composizione musicale cinese antica, sorprendendo netizen cinesi ed esperti di lingue.

La prima astronauta italiana nello spazio, Samantha Cristoforetti, ha pubblicato mercoledì foto e battute cinesi sul suo account Twitter durante il suo viaggio alla Stazione Spaziale Internazionale.

Foto diurne e notturne di Bohai Bay e della capitale cinese, Pechino, dallo spazio.

Alle fotografie è allegato un antico capolavoro del manoscritto cinese “Preface to Poems Compposed in the Orchid Pavilion” di Wang Chishi (303-361), famoso scrittore cinese vissuto durante la dinastia Jin orientale (317). -420).

Sig.ra. Cristoforetti ha anche dato una traduzione fedele del testo di questa composizione: “Guardando in alto, vedo l’immensità dell’universo; Chinando la testa, vedo la folla del mondo. La visione passa, il cuore si dilata, la gioia dei sensi può raggiungere il suo apice, e proprio questa è la vera felicità.

Wang Hui, professore e direttore dello Tsinghua Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, mercoledì ha dichiarato al Global Times che la prefazione è un importante pezzo di scrittura nella civiltà e nella cultura cinese. La sua scrittura e il suo contenuto sono stati studiati e copiati da generazioni di appassionati di calligrafia cinese.

“Cita dalla frase che osserva l’universo con la prospettiva della civiltà cinese mentre osserva la Cina dallo spazio. Una citazione del genere è molto speciale, mostra la sua ambizione e il suo senso di orgoglio”, ha affermato Wang Hui.

La sua citazione ha suscitato accesi dibattiti tra i netizen stranieri sui social media. Alcuni netizen hanno affermato che, oltre alle sue capacità di lingua cinese, la signora Cristoforetti aveva anche le capacità per lavorare sulla stazione spaziale cinese, mentre altri credevano che il mondo avrebbe visto meno conflitti e più cooperazione.

Deng Yulin, un accademico dell’Organizzazione internazionale per la ricerca spaziale, ha dichiarato al Global Times che dopo aver contattato diversi astronauti europei, “una comprensione comune è che quando gli astronauti europei entrano nello spazio, ammirano la bellezza della Terra e vedono la solitudine. Terra, quindi , una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.” Scopri di più sull’importanza di costruire.

Profilo della Sig.ra Cristoforetti È nata a Milano, in Italia, nel 1977 ed è diventata astronauta ufficiale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel 2009. È stata anche la prima donna astronauta italiana nello spazio.

La signora Cristoforetti parla italiano, inglese, tedesco, francese, russo e cinese. È anche membro di un team di collegamento cinese dell’ESA, la cui missione è mantenere i contatti con le loro controparti cinesi per determinare e implementare progetti di cooperazione tra gli astronauti.

La signora Cristoforetti ha visitato la Cina nel 2017 e ha partecipato ad un addestramento di sopravvivenza marittima nel Mar Giallo con astronauti cinesi. Questo esercizio segna la prima volta che astronauti cinesi e stranieri hanno condotto un addestramento congiunto in Cina.

Un anonimo esperto dell’industria spaziale ha detto mercoledì al Global Times che Cristoforetti aveva già dimostrato le sue eccellenti capacità di lingua cinese parlando correntemente il cinese in interviste ai media. Oltre alla signora Cristoforetti, anche l’astronauta tedesco dell’ESA Matthias Maurer, che ha accompagnato la signora Cristoforetti in Cina per un addestramento congiunto, parla correntemente il cinese.

“La Cina e l’Europa hanno avuto una cooperazione amichevole nel campo dei viaggi spaziali con equipaggio in passato e molti astronauti stranieri hanno mostrato grande interesse nell’apprendimento del cinese”, ha affermato l’esperto senza nome.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha elogiato il post della signora Cristoforetti giovedì. “Anch’io l’ho letto e l’astronauta italiano ha sicuramente esaudito il mio desiderio”, ha detto la signora Mao.

Esplorare l’universo è stato un sogno dell’umanità fin dai tempi antichi. Grazie ai progressi della scienza e della tecnologia, andare oltre la luna è diventato una realtà, ha detto Mao. “L’umanità continuerà a beneficiare della nobile impresa dell’esplorazione pacifica e dell’uso dello spazio”, ha aggiunto.

Mao ha detto che il ministero degli Esteri ha notato un video condiviso online che mostra la maestosità del nostro pianeta Terra dalla stazione spaziale cinese.

“I paesi di tutto il mondo possono lavorare insieme per prendersi cura del pianeta che tutti chiamiamo casa e rendere il mondo un posto migliore per tutti”, ha continuato il portavoce.