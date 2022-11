Quindicina del Cinema Italiano: Applausi di Apertura!

Dal 16 al 29 novembre 2022, Cinema Italiano Fortnite festeggia il suo 10° anniversario! Organizzato da Forum Cinemas e dal Comune di Chambéry con il supporto di numerosi partner, questo festival vuole sorprendervi, emozionarvi e soprattutto farvi amare il cinema italiano.

Questa edizione dell’anniversario comprende una trentina di film recenti su VOST, alcuni non visti in Francia, anteprime nazionali e film della tradizione italiana. La Quinceine mira a far conoscere il cinema italiano nella sua diversità (fiction, documentari o film d’animazione).

Stai esitando e non sai cosa cercare? Mario Scuteri, responsabile della distribuzione di Fortnite, vi invita a scoprire i film dello spettacolo con un approfondimento e recensioni di registi, attori, riprese… il 12 novembre dalle 16 alle 17. P.M., al Cinema L’Astraea.

Per far vivere la cultura italiana nel cuore di Chambéry, Quinzaine ospiterà convegni, concerti, mostre, incontri letterari legati all’evento e serate dai colori italiani.

Tra Chambéry e l’Italia, una storia lunga 65 anni!

La città di Chambéry e la città di Torino sono strettamente legate da un gemellaggio iniziato nel 1957. Da allora vita economica, culturale, sportiva, cooperativa… Nel 2022 si sono sviluppate molte collaborazioni tra i due comuni in vari ambiti. Hanno festeggiato 65 anni di amicizia!

